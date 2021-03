Templo hindu de Lisboa acolhe vacinação

O salão do Templo Radha Krishna está a funcionar como centro de vacinação na zona norte de Lisboa, depois de uma oferta da Comunidade Hindu de Portugal às autoridades, disponibilizando o enorme espaço.

Situado na alameda Mahatma Gandhi, o maior templo hindu do país nasceu da iniciativa de uma comunidade que veio de Moçambique na altura da independência da antiga colónia, mas cujas origens estão no atual estado indiano do Gujarate.

© Diana Quintela / Global Imagens

Há um ano, quando a pandemia chegou a Portugal, a comunidade tinha já se destacado no fornecimento gratuito de refeições a hospitais da Grande Lisboa, confecionadas numa cantina que existe no templo e que em tempos normais está aberta ao público.