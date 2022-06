Destaca-se facilmente dos participantes na Conferência pela irreverência do traje e da postura. Mas engana-se quem nele vir a ligeireza dum diletante. Cyrill Gutsch, empreendedor criativo - como se apresenta este alemão residente em Nova Iorque -, revela ao DN que "ter vindo do mundo da moda e do Design (trabalhou para empresas como a Adidas, a Lufthansa ou a BMW) lhe permitiu falar uma linguagem que todos percebem". Está em Portugal como criador e CEO da Parley for the Oceans, a Fundação que há 10 anos se empenha no combate à praga letal que o consumo de plástico representa para os oceanos, e, nessa qualidade, assinou este domingo dois memorandos de entendimento, um com o Ministério do Ambiente e outro com a Marinha Portuguesa. Objetivo: Promover a cooperação institucional, técnica e científica com vista ao fortalecimento das instituições e políticas públicas e privadas em matéria de defesa dos recursos marinhos, ao combate às alterações climáticas, e de apoio à eco inovação através da criação de uma "Eco Agenda".

A Parley acaba de celebrar o décimo aniversário de atividade. É possível fazer um balanço?

Sim, quanto tempo tem para falarmos? É que tem sido uma década muito intensa até porque muita coisa mudou nos movimentos ambientalistas. Hoje as pessoas estão conscientes de que este é o maior desafio que a espécie humana alguma vez enfrentou. E quando digo pessoas estou a referir-me, de facto, tanto ao cidadão comum como aos governos, investidores e agentes económicos. Durante demasiado tempo, o mundo dos negócios não assumiu as suas responsabilidades para com o meio ambiente e isso foi um erro muito grave. Hoje, a Natureza é o futuro da Economia, de todos os sectores da Economia. E o nosso também.