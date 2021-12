Portugal deverá atingir 37 mil novos casos de infeção com o coronavírus ​​​​​​​SARS-CoV-2 na primeira semana de janeiro, mais do dobro do máximo de 17.172 registados esta terça-feira.

Quem o garantiu, em declarações à Lusa, foi a ministra da Saúde, Marta Temido.

