Telma Monteiro ferida em acidente na A23

A judoca Telma Monteiro está entre os feridos num acidente de viação na A23, confirmou ao DN fonte oficial do Benfica.

O acidente, que aconteceu esta terça-feira no sentido Norte-Sul, junto à área serviço de Castelo Branco, provocou seis feridos feridos.

Os ferimentos, adianta a mesma fonte, não são "nada de grave". Ainda assim, a atleta de 36 anos realizou alguns exames no no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.

Entre os feridos ligeiros está outra judoca, a luso-brasileira Bárbara Timo. Seguiam também na viatura o judoca Rodrigo Lopes, uma jovem da formação do Benfica e uma funcionária de um clube local que ia ao volante e sofreu uma fratura num dedo de uma mão. "Nenhum dos quatro atletas inspira cuidados", garantiu ao DN fonte do emblema encarnado.

Os judocas seguiam no carro rumo a Lisboa, depois de mais um dia de um estágio da equipa do judo do Benfica, que está a decorrer na zona de Castelo Branco.

O alerta foi dado às 18.30.

Telma Monteiro persegue o objetivo de marcar presença nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, ainda que a próxima grande competição que se avizinha seja os Europeus, que vão decorrer entre 29 de abril e 1 de maio em Sófia, na Bulgária.

Após ter sido eliminada na segunda ronda em Tóquio 2020, a judoca conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Abu Dhabi, no final de novembro.

No início deste mês, Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg) foram quintos classificados no Grand Slam de Antália, com os dois judocas derrotados já na discussão da medalha de bronze.

em atualização