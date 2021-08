Suspensa vacinação no Queimódromo do Porto por alegada falha na cadeia de frio

A vacinação no Queimódromo do Porto foi suspensa pela coordenação da task force de Vacinação para averiguação do cumprimento das normas e procedimentos em vigor, informou a task force em nota enviada às redações.

"Esta decisão decorre de uma alegada falha na cadeia de frio", justifica o comunicado.

Os utentes vacinados nos dias 10 e 11 de agosto serão assim contactados pelas entidades de saúde até à próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas.

"Dadas as características das vacinas contra a covid-19, não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes. O Infarmed está a acompanhar a situação. Na eventualidade de existir alguma suspeita de reação adversa, esta deve ser comunicada através do Portal RAM", pode ler-se.

De acordo com a task force para a vacinação contra a covid-19, os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros centros nas proximidades.

Segundo a nota, será solicitada uma investigação dos factos à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).