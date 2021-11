"Só poderemos respirar de alívio quando houver vacinas bloqueantes da transmissão"

Na semana que terminou Portugal chegou a atingir os 1816 casos de infeção por dia, como aconteceu no sábado, e os 15 mortos, como aconteceu no domingo. A incidência e o ritmo de transmissão mantêm a tendência de crescimento que vem a ser sentida desde há um mês e o número de internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos também. Os alarmes voltaram a soar, sobretudo por causa da época natalícia que se aproxima. E ao DN, o imunologista e professor catedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra, Manuel Santos Rosa, defende ser preciso colocar de lado o conceito de imunidade de grupo. "Já deveríamos ter percebido que, embora as vacinas atuais sejam muito importantes na redução da doença grave e nas mortes, não criam imunidade de grupo". Portanto, na sua perspetiva, "o que é preciso dizer aos portugueses é que tenham um pouco mais de paciência e continuem a lutar contra o vírus com as medidas de proteção individual".

Para o especialista em vacinas, "é só preciso ganhar mais algum tempo ao vírus, até aparecerem as vacinas de segunda geração, que já estão a ser desenvolvidas no sentido de serem bloqueantes da transmissão". "Só nesta altura, poderemos respirar de alívio e vencer esta batalha", diz, reforçando que as atuais vacinas "são extremamente úteis e temos de as usar ao máximo", porque "são a maior arma que temos". No entanto, sublinha, que a estas é fundamental juntarem-se as medidas de proteção individual e os antivirais para combater a doença, alguns já aprovados nos EUA e outros em fase de aprovação na Europa, e que, obviamente, "ajudarão a tratar a doença naqueles que ficarem infetados".

974 ============2021 - De974 casos. Este é o número de infeções positivas à covid-19 registadas ontem. Houve ainda oito mortes, o número de internamentos subiu para 470, mais cinco do que no domingo, dos quais 76 em unidades de cuidados intensivos, mais um do que no dia anterior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na conversa com o DN, o médico aproveita para referir que considera ter sido "um erro o alívio de algumas das medidas de proteção individuais", exemplificando com alguns eventos sociais, como o caso de concertos, onde se veem muitas pessoas sem máscara - ou, como referiu ontem a diretora-geral da Saúde, o caso do jogo da seleção contra a Sérvia em que esse também foi um comportamento que se destacou.

Mas não só. Manuel Santos Rosa refere ainda os períodos de convívio em restaurantes e em outros locais com lotação cheia e "sem o distanciamento adequado". Apesar de tudo isto, o médico não acredita ser necessário que o país avance em breve para novas medidas muito restritivas, até porque "a economia já sofreu bastante e ninguém quer que sofra mais".

"As pessoas têm de viver. Ninguém quer também a redução no número de pessoas nos restaurantes ou nos outros locais, mas é preciso manter as regras de distanciamento e uma boa ventilação", senão, a continuarmos assim, corremos o risco de viver situações como as de outros países europeus. Na sua opinião, Portugal não está fora de um cenário destes e se "há países que drasticamente estão a regressar às medidas restritivas é porque estão muito preocupados com a evolução da pandemia".

As vacinas atuais são muito úteis mas não dão imunidade de grupo

Há países que voltaram a impor o teletrabalho e em Portugal a ministra do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade, Ana Mendes Godinho, admitiu ontem que tal pode voltar a acontecer. A ministra da Saúde, Marta Temido, também já tinha manifestado preocupação com a tendência crescente de casos, já que, na última semana, o país ultrapassou a barreira do milhar de casos. Ontem, foram registados mais 974 novas infeções e oito mortos, menos 509 novos casos do que no domingo, dia 14 (quando se registaram 1453), e menos sete mortes. A questão é que a incidência e o ritmo de transmissibilidade [R(t)] mantêm uma tendência de crescimento, tendo passado de domingo para segunda-feira, a nível da incidência nacional, de 134,32 por 100 mil habitantes para 156,5, e a nível do R(t) de 1.15 para 1.16.

Uma tendência que faz Manuel Santos Rosa reforçar, mais uma vez, que é "preciso deixar de pensar que a vacinação nos dá imunidade de grupo". "Na minha opinião, este conceito é um equívoco que tem de ser desfeito. Já todos percebemos que as vacinas atuais não são totalmente eficazes a evitar a transmissão do vírus. Isto quer dizer que até poderíamos estar todos vacinados que, mesmo assim, uma percentagem continuaria a transmitir o vírus. A única coisa de diferente é que haveria menos fatalidade e menos pressão nos cuidados de saúde", refere, sublinhando em seguida: "Na minha perspetiva, não haverá imunidade de grupo. A não ser que o vírus faça uma mutação que o torne muito menos transmissível, o que, nesta altura, é uma utopia. Ele vai fazer é mutações que ainda o tornarão mais transmissível."

156,5 por 100 mil habitantes. Esta é a incidência do dia de ontem, que continua a subir, tal como o ritmo de transmissibilidade R(t). De domingo para segunda, a nível nacional, passaram de 134,2 por 100 mil habitantes para 156,5 e o R(t) de 1.15 para 1.16.

E é com esta perspetiva, construída com toda a evidência científica sobre a doença que já se adquiriu, que o médico diz aos portugueses que "só têm de ser um pouco mais pacientes e regressar às medidas de proteção individual": "É preciso ganhar mais algum tempo ao vírus. Sabemos que o inverno lhe é favorável e desfavorável aos humanos e a ciência tem na calha a perspetiva de novas vacinas, uma segunda geração, à base de microespículas, como se fossem um selo adesivo, que poderão ser já bloqueantes à transmissão e eficazes no reforço da imunidade celular. Só quando isto acontecer é que poderemos respirar de alívio, porque isto quer dizer que ao fim de algum tempo os vacinados deixarão de transmitir o vírus."

Segundo explica o imunologista, "este tipo de vacina que está já a ser desenvolvido nos EUA e na Europa, nomeadamente na Alemanha e no Reino Unido, já está em fase muito adiantada". E, se tudo correr bem, "a partir daqui teremos uma segurança enorme e, provavelmente, será o fim desta pandemia. Até lá, acho que é fundamental utilizar as armas que temos, que obviamente são as vacinas atuais e, sobretudo, não baixar a guarda quanto às medidas profiláticas".

Manuel Santos Rosa refere ainda ao DN que, tal como outros especialistas, tem algumas preocupações em relação à época que se aproxima. "Apesar de ter uma taxa vacinal elevada, o país corre o risco de viver o mesmo que outros países estão a viver agora", já que a época do "Natal e do Ano Novo são de grande concentração de pessoas e de mobilidade. Se até lá não tivermos cuidados, se não adotarmos as medidas simples que já conhecemos, como o uso de máscara, higienizar as mãos e o distanciamento social, a situação de agora irá agravar-se".

Neste momento, e como refere o professor de Coimbra, já se percebeu que há franjas populacionais que estão, particularmente, a transmitir o vírus, nomeadamente a faixa etária dos 20 aos 29 anos, com a consequência de que a gravidade da infeção está a surgir numa faixa etária mais elevada e em outras que não seria de esperar.

Por isso, defende que "o alargamento da vacinação e o seu reforço são fundamentais, até pela expectativa de que uma segunda geração de vacinas está a surgir", não podendo esquecer que, paralelamente a esta expectativa, há a dos novos fármacos antivirais, "já com alguma eficácia reconhecida, que estão a ser avaliados nos EUA e na Europa, e que irão ajudar imenso no combate à doença, não no sentido de bloquearem a transmissão, mas no de aliviar a pressão nos cuidados de saúde". "Se estes fármacos puderem ser tomados logo aos primeiros sintomas e até no domicílio, as pessoas não precisarão de cuidados especializados", frisa.

Na verdade, estes até deverão aparecer mais rapidamente do que a segunda geração de vacinas, embora estas, quando aparecerem, deverão ter também "uma administração mais fácil e sem particular aparato vacinal", pois "já se percebeu que um dos grandes problemas da massificação da vacinação é a necessidade de termos centros de vacinação com muito pessoal envolvido, portanto se tivermos uma vacina cuja aplicação seja tão simples como colocar um selo adesivo na pele, isso facilitará e muito todo processo de combate à pandemia".

À pergunta se os portugueses só terão de se habituar ao vírus e aguardar pelas vacinas de segunda geração, Manuel Santos Rosa afirma, peremptoriamente, que o mais eficaz continua a ser "tudo o que pudermos fazer individualmente para evitarmos a transmissão", porque isto "é sempre uma derrota para o vírus". "O vírus não pode existir se não encontrar um hospedeiro para se propagar. Se um milhão de portugueses se proteger individual, independentemente de estar ou não vacinado, já estamos a fazer muito, porque todas essas pessoas evitaram a transmissão do vírus, que assim vai desaparecendo". Se, pelo contrário, "aliviarmos estas medidas, o vírus vai-se transmitindo e, obviamente, dará problemas mais graves aos não vacinados".