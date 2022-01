Só há dois concelhos abaixo do nível máximo de incidência

O número de concelhos abaixo do nível máximo de incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 baixou esta semana de cinco para dois, ambos na região Autónoma dos Açores.

Corvo, com uma incidência cumulativa a 14 dias de 426 casos por 100 mil habitantes e Calheta, com uma incidência de 855, são as únicas autarquias abaixo de 960 casos ou mais que se aplica atualmente a 306 dos 308 concelhos de Portugal.

É esse o patamar mais alto dos sete definidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para este indicador.

Os concelhos com incidência mais alta são Cabeceira de Basto (11 213), Câmara de Lobos (10 960), São João da Madeira (10 222) e Vizela (10 030).