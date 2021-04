Só 3% da população entre os 65 e os 79 anos é que está vacinada

A faixa etária entre os 70 e os 79 anos é a que está sujeita à segunda taxa mais elevada de risco de mortalidade por covid-19. A primeira são os maiores de 80 anos, mas em Portugal esta faixa etária não está abrangida como grupo de risco. A vacinação dos que não têm patologias graves está agendada para a segunda fase da vacinação.

Na primeira estão a ser vacinados os que ainda trabalham na área da saúde ou em outras profissões consideradas essenciais ou que têm patologias graves. Mesmo assim, é a faixa etária que menos população tem vacinada a seguir à faixa etária dos 18 aos 24 anos.

O bastonário dos médicos alertou ontem, em declarações ao DN, para a necessidade de, independentemente de terem ou não doenças, esta faixa etária ser considerada de risco, porque é a que regista a segunda maior taxa de mortalidade por covid-19, a seguir aos maiores de 80 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o plano de vacinação seguido em Portugal, a segunda fase vai começar a vacinar em primeiro lugar as pessoas entre os 50 e os 65 anos com comorbilidades associadas. Indo só depois para os maiores de 60 e de 70 anos.

O que se observa no relatório semanal sobre vacinação, divulgado ontem pela Direção-Geral da Saúde, é que na faixa etária entre os 65 e os 79 anos só 43 673 pessoas têm a vacinação completa - apenas 3% da população desta faixa que está previsto ser vacinada na primeira fase - e 149 459 (9%) receberam a primeira dose.

Ou seja, e segundo o relatório semanal da DGS, a seguir a esta faixa etária só a do escalão dos 18 aos 24 anos é que ainda tem menos população vacinada - 3% da população com a primeira dose (20 944) e 1% com vacinação completa (11 072). A diferença da faixa dos 60 aos 79 anos para as outras faz que uma parcela dos idosos sem patologias graves, sobretudo os que estão entre os 70 e os 79 anos, estejam a correr maior risco de mortalidade, por não estarem a ser protegidos com a vacina.

Os dados divulgados ontem confirmam que a faixa etária, a seguir à dos 80 anos, que tem maior número de população vacinada é a dos 50 aos 64 anos que já regista 11% da população com a primeira dose da vacina (244 942) e 4% com a vacinação completa (81 913).

Retrato em Números

- 494 521 têm a vacinação completa

A primeira fase do processo de vacinação deve terminar a 11 de abril, mas até agora há 494 521 portugueses com a vacinação completa - 5% da população. E só mais 20 mil pessoas do que na semana anterior.

- 1 196 971

Este é o número de portugueses que já receberam a primeira dose nesta primeira fase - ou seja 12% da população e mais 252 979 do que na semana anterior. A faixa etária com maior número de vacinados é a dos maiores de 80 anos, a qual não fazia sequer parte desta primeira fase no plano inicial.

- 1 883 850

Este é o número de doses de vacinas que Portugal recebeu. Destas já foram distribuídas às ARS

1 753 999. Até ao momento, as ARS do Alentejo e Centro são que já têm maior cobertura vacinal, de acordo com os dados divulgados pelo relatório semanal da DGS.

- 95 190

Este é o número de pessoas já com a vacinação completa na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, 4% da população. Segue-se a ARS Norte, com 90 190, também 4% da população. Depois a ARS Alentejo, com 13 866, 8% da população. A ARS Centro com 51 506, 7% da população e a ARS Algarve com 13 579, 4% da população.