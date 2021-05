SNS anuncia plataforma online para comunicar resultado dos autotestes

Mais 451 infetados. Casos sobem no Norte e Centro e descem a Sul

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) anunciou esta quinta-feira a entrada em funcionamento da plataforma online para comunicar o resultado dos autotestes de covid-19 que, de acordo com um comunicado, foi "criada no âmbito do regime excecional e temporário para a realização em autotestes de testes rápidos de antigénio por não profissionais".

Esta nova forma de reportar os resultados junta-se àquela que já estava disponível, através do contacto telefónico para o SNS24, que se manterá ativo para as pessoas com resultados positivos ou inconclusivos.

Agora, todos os resultados dos testes, sobretudo os negativos, podem ser comunicados às autoridades de saúde através do preenchimento de um formulário eletrónico, que está disponível no site https://covid19.min-saude.pt.

Segundo a DGS, a comunicação dos resultados é "importante para monitorizar a atividade nacional de testagem", mas avisa que "os indivíduos assintomáticos com resultado positivo ou inconclusivo devem privilegiar o reporte através de contacto telefónico ao SNS24".

"A nova plataforma permitirá, por exemplo, perceber se um utente com resultado positivo ligou para o SNS24 nas 12 horas seguintes ao reporte. Em caso de ausência de reporte, será enviada uma SMS a solicitar esse contacto", pode ler-se no comunicado da DGS.