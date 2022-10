Siza Vieira oferece peça simbólica a pedir desculpa às vítimas

A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa apresentou esta terça-feira o último balanço antes do relatório final, a 31 de janeiro. Receberam 424 denúncias, mais rapazes que raparigas, de todo o País e grupos sociais. Defenderam que as vítimas esperam um pedido de desculpas. Propuseram a Siza Viera fizesse um projeto que simbolize o pedido, o que o arquiteto aceitou fazer de graça.

Está nas mãos da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) aceitar ou pensar numa alternativa.

"Perante os dados recolhidos, uma expressiva maioria dos casos registados até ao momento, é inequívoco que sobre estes traumáticos acontecimentos do passado, as vítimas esperam um pedido de perdão diretamente formulado por parte dos próprios abusadores, bem como da hierarquia da Igreja Católica Portuguesa, como é claro no conceito de 'tolerância zero' proposto pelo Papa Francisco", disse Pedro Strecht, o coordenador da Comissão.

O pedopsiquiatra, bem como os restantes cinco elementos da equipa, consideram que os pedidos de desculpa avulsos perante os casos que vão surgindo a público não são suficientes.

Por isso, "sugeriu à CEP a materialização deste ato [pedido de desculpas], contactando para tal o arquiteto Siza Vieira tendo em vista a elaboração de um projeto que exprima de forma simples e simbólica esta ideia, sendo que o mesmo de imediato se disponibilizou para o executar pro-bono. A sua proposta já foi entregue à CEP, esperando a sua aprovação ou o surgimento de uma alternativa por parte dos elementos que a constituem".