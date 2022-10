Comissão Independente já recebeu 424 testemunhos de abusos sexuais na Igreja

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa já recebeu 424 testemunhos, revelou esta terça-feira o coordenador Pedro Strecht, assumindo que a maior parte dos crimes reportados já prescreveu.

"Há 424 testemunhos recolhidos pelas diversas formas englobadas no trabalho da Comissão. Juntam-se a estes oito casos enviados pelas comissões diocesanas. O número mínimo de vítimas será muitíssimo maior do que as quatro centenas e os abusos compreendem todas as formas descritas na lei portuguesa", afirmou o pedopsiquiatra Pedro Strecht, assinalando: "A maior parte das situações encontra-se juridicamente prescrita".

O coordenador da Comissão salientou que os 424 depoimentos hoje anunciados são aqueles que foram validados pelos membros, mas que já receberam mais testemunhos. Quanto aos 17 casos já enviados para o Ministério Público, Pedro Strecht referiu que "dizem respeito a situações que, depois de análise detalhada, são considerados como não prescritos dentro do tempo em que aconteceram", destacando que "no final serão enviados todos os nomes".

Em conferência de imprensa realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o coordenador da Comissão Independente sublinhou que a prescrição é a razão da "grande diferença" entre o número de situações reportadas a esta entidade e as 17 situações que foram já remetidas ao MP. Sobre este aspeto, adiantou ainda que "agora existem mais 30 situações em estudo para idêntico procedimento" na justiça.

"Existem diversas situações em que o mesmo alegado abusador é referido por diferentes pessoas ao longo dos anos, o que reforça a noção de risco de prossecução temporal deste tipo de atividade e em locais diversos onde vão sendo colocados para exercer atividade religiosa", observou Pedro Strecht, que disse também existirem contactos com a Polícia Judiciária sobre situações já reportadas a esta instituição e que, por isso, "dispensam nova sinalização ao MP".

Simultaneamente, o juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio assegurou que os dados da Comissão Independente não são transmitidos à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) ou às comunidades diocesanas, mas que a avaliação final da prescrição das situações reportadas passa pela justiça e não por esta comissão.

"A única entidade a que transmitimos é ao Ministério Público. Não somos nós quem julga a prescrição, damos sempre uma margem de erro, mas deve ser o Ministério Público a dizer", reforçou, continuando: "Este é um estudo cuidadoso e está a meu cargo, mas passa por todos. Nenhuma informação vai para fora da comissão, exceto para o Ministério Público".

Contudo, Laborinho Lúcio lembrou que a "comissão não foi constituída para denunciar os casos de abusos" e que este não é "o objetivo primeiro" dos membros desta entidade. Apesar disso, assegurou que todas as situações reportadas após 31 de outubro -- a data limite para os testemunhos terem relevância estatística para o relatório final -- não deixarão de ser comunicados ao MP.

Comissão rejeita "limitação ou entrave" por parte da Igreja Católica

As recentes notícias de possíveis ligações de membros da hierarquia da Igreja Católica a alegados encobrimentos de casos de abuso sexual não se traduziram em obstáculos ao trabalho da Comissão Independente, assegurou Pedro Strecht.

"A Comissão mantém-se atenta a todas as notícias respeitante a abuso sexual de crianças por membros da Igreja, ficando claro que até ao momento não sentiu qualquer limitação ou entrave à sua independência, nomeadamente por parte de qualquer membro daquela hierarquia", afirmou o pedopsiquiatra e líder da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica.

Pedro Strecht reiterou a postura da Comissão Independente de não comentar, confirmar ou desmentir notícias, como as que visaram recentemente o bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, por alegado encobrimento de abusos. Por outro lado, vincou o propósito de não revelar publicamente os nomes de vítimas ou abusadores. Contudo, os nomes dos abusadores serão reportados à CEP e ao Ministério Público (MP).

"No final, e em apenso ao relatório a entregar à CEP, seguirá o nome de todos os membros da Igreja Católica reportados à Comissão, sendo que para o Ministério Público seguirá referenciação idêntica, mas apenas para pessoas que se encontrem vivas", esclareceu, naquela que foi a última conferência de imprensa antes da apresentação do relatório final em janeiro de 2023 e que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

"Grande expressividade" em Portugal

Salientando que, pelos dados já recolhidos pela comissão e que conta já 424 testemunhos (entre os quais oito casos enviados pelas comissões diocesanas), é possível apontar "um número significativo de membros da Igreja Católica referidos como alegados abusadores" entre 1950 e 2022, o coordenador da Comissão Independente resumiu que "o problema não só ocorreu, mas que também atingiu grande expressividade" em Portugal.

"As situações reportadas cruzam já bastante informação idêntica, facto que reforça a consistência dos depoimentos e traça quadros graves existentes ao longo de décadas, mais evidentes quanto mais para trás se recua no tempo, sendo que aí e em alguns locais assumiram proporções verdadeiramente endémicas, atingindo crianças de ambos os sexos, quase todas então católicas e praticantes, com maior proporção de rapazes do que raparigas, de todos os pontos do país e englobando as diversas realidades e grupos sociais", notou.

Porém, quase a terminar a sua intervenção, Pedro Strecht fez questão de reconhecer a "coragem pioneira da CEP e de todas as estruturas religiosas e pessoas que têm acompanhado as suas diretrizes" por pedir este estudo: "É graças ao seu desejo de busca da verdade que já é percetível, em diversas facetas, o confronto com uma realidade má de mais para ter existido, mas que, infelizmente, aconteceu".

Além de Pedro Strecht, fazem ainda parte da comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Ana Nunes de Almeida, socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Daniel Sampaio, psiquiatra, professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, e Catarina Vasconcelos, cineasta.

As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito online em darvozaosilencio.org, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre as 10:00 e as 20:00), por correio eletrónico, em geral@darvozaosilencio.org e por carta para "Comissão Independente", Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.

Notícia atualizada às 14:02