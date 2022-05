Situação de alerta prolongada até 30 de junho, mas regras mantêm-se

O Governo decidiu esta quinta-feira, em reunião do Conselho de Ministros, prolongar a situação de alerta relacionada com a covid-19 até ao final do mês de junho. O Executivo, contudo, não vai alterar as regras em vigor nem acrescentar medidas adicionais. Uma situação justificada pela ministra Mariana Vieira da Silva sustentou pelo facto de os dados indicarem que o "pico desta vaga já terá passado".

"Neste momento, a prioridade do Governo é a proteção das pessoas mais vulneráveis e isso explica a vacinação que decorre para ou mais de 80 anos ou para aquelas pessoas que estão em estruturas residenciais para idosos, mas também significa que cada um de nós, no seu dia a dia, também tem esse dever de proteção dos mais vulneráveis, utilizando a máscara e evitando o contacto com pessoas mais vulneráveis no contexto em que temos sintomas, que soubemos que tivemos um contacto de maior risco", apelou Mariana Vieira da Silva.

A média de infeções voltou a aumentar de 22.805 para 29.101 casos diários em Portugal e todas as regiões registam um índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus superior ao limiar de 1, indica na quarta-feira o INSA.

Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da pandemia de covid-19 no país, o Rt a nível nacional baixou de 1,23 para 1,13, mas todas as regiões apresentam a média deste indicador a cinco dias superior a 1, o que "indica uma tendência crescente" de infeções.