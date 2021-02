Sintra cria cinco polos de vacinação para vacinar 15 000 pessoas

Em Sintra, o processo de vacinação de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas vai arrancar no dia 8 de fevereiro, já na segunda-feira.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), adiantou que vão ser instalados polos de vacinação no complexo desportivo municipal de Fitares, no Mercado de Agualva, no Centro de Saúde da Terrugem e no Regimento de Artilharia Anti-Aérea Nº1, em Queluz, que terão capacidade para vacinar 3 500 pessoas. O quinto polo de vacinação será instalado na Junta de Freguesia de Casal de Cambra e terá capacidade para vacinar 1 000 pessoas.

No entanto, em relação ao Regimento de Artilharia Anti-Aérea Nº1 ( RAAA1), Basílio Horta ressalvou que ainda decorre um pedido de autorização para a utilização daquele espaço, mas que "a resposta deverá ser positiva".

"Achámos que só nos centros de saúde isso [vacinação] era impossível e, portanto, vamos instalar cinco polos de vacinação. A lógica é uma lógica de descentralização e de proximidade", refere o autarca acerca desta decisão.

Além disto, Basílio Horta informa ainda que para esta fase está prevista a vacinação no concelho de cerca de 15 000 pessoas, a campanha prolonga-se até abril.