Simão foi o primeiro bebé a nascer em Lisboa. "Sempre ficámos com a ideia de que podia ser no dia 1"

Simão nasceu de parto natural, às 0h31, no hospital São Francisco Xavier. É o bebé do ano em Lisboa

Cansada, mas feliz. É assim que Flávia Gonçalves, de 27 anos, fala ao telefone com o Diário de Notícias, poucas horas depois de ter visto o seu primeiro filho nascer na mudança de ano - Simão chegou ao mundo às 00:31, no Hospital de São Francisco Xavier, e foi o primeiro bebé a nascer em Lisboa em 2021. Questionada sobre a experiência em pleno período de pandemia, a mãe admite que a situação a "preocupa", mas garante que Simão "vai ser muito mais feliz do que se tivesse nascido no ano anterior".

Os próximos tempos para a jovem família serão de repouso e descoberta, fralda após fralda. Neste campo, Flávia e o namorado, Francisco Alves, de 24 anos, têm uma ajuda inicial garantida pelo cheque simbólico, no valor de 250 euros, oferecido pelo Diário de Notícias em parceria com o Continente, por ter sido Simão a conquistar o título de primeiro bebé do ano em Lisboa.

Esta oferta permitirá aos pais aproveitar os primeiros momentos da nova fase da sua vida com maior conforto e tranquilidade, sem preocupações com despesas relacionadas com fraldas, alimentação e outros produtos para recém-nascidos.

As contas feitas ao longo das 39 semanas de gestação indicavam que Simão poderia nascer no dia 2 de janeiro, mas Flávia diz não ter ficado surpreendida quando sentiu dores "muito fortes" na tarde de 31 de dezembro. "Inicialmente, a primeira ecografia apontava para dia 1 de janeiro, só depois é que a data foi mudada, mas sempre ficámos com a ideia de que [o nascimento] podia ser no dia 1", explica.

O parto, "muito tranquilo", será um momento para sempre registado na memória coletiva desta família. "Ele [Simão] veio logo para o meu colo e agarrou-me o peito. Foi uma passagem de ano bem diferente", apontava Flávia ao Jornal de Notícias esta sexta-feira.

No primeiro dia de 2021, a UNICEF estima que tenham nascido mais de 371 mil bebés em todo o mundo, dos quais 212 em Portugal.

Foi no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa que nasceu a primeira criança do ano em Portugal. Chama-se Duarte e os pais são de Rans, concelho de Penafiel. Em Lisboa, e já depois de Simão, nasceu, às 02:41, um menino com três quilos e 845 gramas na Maternidade Alfredo da Costa, a que se seguiu outro rapaz, às 05:27, no Hospital de Santa Maria.