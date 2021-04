Sete por cento dos portugueses estão imunizados

Até domingo havia 689.329 pessoas com as duas tomas da vacina contra a covid-19 em Portugal, um aumento de 53.332 pessoas, o que significa que 7% da população está imunizada, revela o mais recente relatório da vacinação.

Com a administração de 420.963 doses de vacinas contra o novo coronavírus entre 11 e 18 de abril, Portugal passou a barreira de dois milhões de doses (2.015.225), ou cerca de 20% da população, desde o início da vacinação, em 27 de dezembro último.

No que respeita à distribuição geográfica das vacinas, é no Alentejo que se regista a maior percentagem de vacinados com a primeira dose (25%) e com as duas (11%). No Centro também há 25% de habitantes com a primeira toma e 9% com a vacinação completa.

Algarve, Norte e Lisboa e Vale do Tejo são as regiões com menor percentagem de habitantes com a vacinação completa, 6%.

Lisboa e Vale do Tejo é agora a região onde foram administradas mais vacinas, com um total de 888.770 doses, seguindo-se o Norte (876.591), o Centro (553.844), o Alentejo (166.527), o Algarve (97.785), a Madeira (69.737) e os Açores (48.495).

Quanto à idade dos vacinados, 58% dos cidadãos com mais de 80 anos já tem a vacinação completa e 91% a primeira toma. No grupo etário 65-79 só 4% recebeu as duas doses, embora 42% já tenha recebido a primeira.

O segundo grupo etário com mais pessoas com a vacinação completa continua a ser 25-49, com 138.923 pessoas, embora em termos percentuais esteja no mesmo pé que o grupo 50-64 e 65-79, com 4%.

Com a Agência Europeia de Medicamentos a abrir caminho para a distribuição das vacinas da Janssen (Johnson & Johnson) e a Comissão Europeia a incitar os estados-membros a utilizarem as doses da vacina de toma única, a percentagem da população imunizada pode aumentar de forma substancial em pouco tempo.