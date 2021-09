Há mais doentes internados. Taxa de incidência e R(t) baixam

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que Portugal registou, nas últimas 24 horas, 306 novos casos de covid-19. Relatório desta segunda-feira (20 de setembro) refere também que morreram mais sete pessoas devido à infeção por SARS-CoV-2.

Há agora 471 doentes internados, mais 16 que no dia anterior, dos quais 82 (menos quatro) estão em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com a DGS, Lisboa e Vale do Tejo registou 116 novos casos e quatro mortos, sendo que os restantes óbitos registaram-se no Centro (dois) e no Algarve (um). A região Norte contabilizou 82 novos casos de infeção, o Centro reportou 25, o Alentejo teve 24 e o Algarve chegou aos 44 novos casos. Açores (oito) e Madeira (sete) foram as regiões com menos casos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Refira-se que a taxa de incidência baixou significativamente, dos 173,6 casos por 100 mil habitantes para 149,1 a nível nacional, enquanto no continente caiu dos 177,9 para os 152,4.

Por sua vez, o R(t) também desceu, mas de forma ligeira, passando dos 0,83 para os 0,82 em todo o território, e de 0,82 para 0,81 no continente.

Dados atualizados da DGS no dia em que a Pfizer e a BioNtech anunciaram que a vacina que desenvolveram contra a covid-19 é eficaz em crianças entre os cinco e os 11 anos.

As duas farmacêuticas revelaram que os resultados dos testes clínicos mostraram que a vacina é "segura, bem tolerada" e produziu uma resposta imunológica "robusta" em crianças desta faixa etária.

Face a estes resultados, a Pfizer e a BioNtech adiantaram, em comunicado, que vão pedir "o mais rápido possível" a aprovação aos reguladores de medicamentos na União Europeia e EUA para a administração da vacina nestas faixas etárias.

Os ensaios clínicos envolveram 2268 crianças num regime de duas doses, de 10 microgramas cada, o que corresponde a um terço da dose da vacina dada aos mais de 12 anos.

Os resultados mostram que a administração destas duas doses, com 21 dias de intervalo, produziu níveis de anticorpos e efeitos secundários comparáveis ​​aos observados num ensaio com jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos, que receberam a dose de adulto, revelaram as empresas farmacêuticas.

Escola encerrada na Lourinhã devido ao isolamento de vários funcionários

Também esta segunda-feira ficou a saber-se que a escola EB 2,3 Dr. João das Regras, na Lourinhã, está encerrada, depois de uma funcionária ter ficado infetada com covid-19 e outros 12 terem ficado em isolamento até serem testados.

"Todos os funcionários foram testados na sexta-feira e uma funcionária, que veio na semana passada de outra escola, veio a dar positivo", afirmou à Lusa Pedro Damião, diretor do Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente, a que pertence a escola.

Na sequência desse caso positivo, outros 12 dos 19 funcionários da escola estão em isolamento, por terem sido considerados contactos de risco, até serem sujeitos a novo teste à covid-19.

Devido à falta de funcionários ao serviço, "não existem condições para abertura da escola para as atividades letivas, pelo menos durante o dia de hoje", justificou.

As atividades letivas vão retomadas assim que existirem condições, logo que os funcionários tenham resultado negativo à covid-19, após serem de novo testados.

No que se refere aos dados a nível global, a pandemia já matou pelo menos 4 689 140 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um relatório realizado pela agência de notícias AFP com base em fontes oficiais.

Mais de 228 494 810 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia em dezembro de 2019, quando foram detetados os primeiros casos da doença.