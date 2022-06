Sete crianças e um adulto com ferimentos ligeiros em acidente no Pinhal Novo

Sete crianças e um adulto sofreram esta sexta-feira ferimentos ligeiros devido a uma colisão de cinco viaturas que ocorreu cerca das 10:00, na EN252, no Pinhal Novo, em Palmela, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal (CDOS).

De acordo com o CDOS, os oito feridos, todos considerados ligeiros, foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Fonte oficial daquela unidade de saúde confirmou à agência Lusa que nenhuma das crianças inspira cuidados e que o adulto ferido, uma mulher, ainda estava a fazer alguns exames por volta do meio-dia.

Entre as cinco viaturas envolvidas no acidente, estava um autocarro e uma carrinha de nove lugares, que transportavam crianças, e três veículos ligeiros.

De acordo com o CDOS, para o local foram mobilizadas 10 viaturas e 25 operacionais, dos Bombeiros de Palmela e do Pinhal Novo, da GNR e do INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica.

A EN252 esteve cortada ao trânsito temporariamente, mas, de acordo com o CDOS, cerca do meio-dia a circulação automóvel já tinha sido restabelecida nos dois sentidos.