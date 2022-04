Semana da Páscoa já fez aumentar casos entre os 10 e os 19 e entre os 40 e 69 anos

Na semana da Páscoa, a média de casos diários voltou a subir em relação à semana anterior, mas, no fim de semana, foram registados números muito baixo. No dia 15, a estatística da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que se registaram 4832 novos casos e 25 óbitos, no dia 16 foram 7216 e 26 óbitos, no dia 17, domingo de Páscoa, 3165 e 13 óbitos, mas na segunda-feira, já foram 12 056 casos e 19 óbitos, um aumento que o analista diz ter a ver com o acerto dos resultados da testagem. No entanto, explica também, que o número reduzido de casos no fim de semana, tem a ver com a redução na testagem, o que tem feito com que "estejamos perante uma subavaliação nos valores dos infetados". Até à hora da publicação deste texto, a DGS não tinha divulgado ainda o número de casos registados no dia 19.

Mas a análise dos dados disponíveis no período da semana da Páscoa já deu para perceber que, nesses dias, houve um aumento de casos nalgumas faixas etárias, é o tal sinal de que já se estava à espera e se tinha verificado na sexta-feira anterior à Páscoa. Houve um grande salto no número de casos na faixa entre os 10 e os 19 anos, o que pode ser associado às férias, mais convívio e viagens de finalistas, e entre os 40 e os 69 anos. Agora, é preciso aguardar para ver que impacto é que este aumento vai ter em termos de gravidade da doença".

Por agora, o professor de ciências diz que o R (t) se mantém na linha de água, de 1.0, mas não sabemos se este efeito é real ou se está subestimado. Outro aumento registado na semana passada foi a nível dos internamentos nas enfermarias, cujo valor subiu dos 1100 para os 1200, sobretudo dos hospitais das regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, embora tenha havido uma descida nos casos mais graves, já que os internamentos em cuidados intensivos estão agora a oscilar entre os 45 e os 50, quando há uma semana estavam ainda nos 60".

Na faixa etária acima dos 80 anos, Carlos Antunes refere que a análise da sua equipa aponta para uma estabilidade no número de casos. "Há 15 dias que estamos abaixo dos 600 casos diários, mais acima dos 580, mas é preciso manter este indicador em vigilância, porque é este que também determina um aumento ou não dos óbitos".

Em relação aos óbitos, os dados da semana da Páscoa indicam mais uma descida muito ligeira no número de óbitos, que passou dos 28 para os 27,7 por milhão de habitantes a 14 dias. O que faz o analista da Faculdade de Ciências comentar, que a meta dos 20 óbitos por milhão de habitantes "está cada vez mais longe. A este ritmo, que está cada vez mais lento, está a ser empurrada para a segunda quinzena de maio". A média diária de óbitos está nos 20.

Para o professor, um dos indicadores que recomendam alguma cautela é a positividade na testagem. Estamos a fazer menos testes e a taxa de positividade é agora da ordem dos 24%, muito acima do critério internacional de 4%. No entanto, Carlos Antunes refere ser preciso aguardar mais um pouco para se observar o impacto real da Páscoa, mas se o governo não abdicar do critério dos 20 óbitos como meta para uma decisão política, "vai ter de esperar".