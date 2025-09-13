Secretário de Estado do Vaticano homenageia vítimas do Ascensor da Glória

O Secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, homenageou este sábado, 13 de setembro, as vítimas do acidente do Ascensor da Glória, em Lisboa, e fez orações junto ao local, em Lisboa.Acompanhado pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Rui Valério, e pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, Parolin rezou as orações “Pai-Nosso” e “Ave-Maria” perante as dezenas de pessoas que passavam e se juntaram ao momento.A oração decorreu frente ao local do acidente de 3 de setembro e onde desde então foram colocados pelos populares ramos de flores, peluches e até cartas onde se podem ler palavras emocionadas.No final, Parolin trocou breves palavras com Rui Valério e Carlos Moedas, assim como com cidadãos que se lhe dirigiram.O Funicular da Glória, um dos elevadores históricos da cidade de Lisboa e sob gestão da empresa municipal Carris, descarrilou no dia 3 de setembro, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.Parolin está desde sexta-feira em Portugal e participa hoje à tarde no “Jubileu Compromisso com a Cidade”, promovido pelo Patriarcado de Lisboa na Fundação Gulbenkian e em que estarão presentes autoridades civis, autárquicas, judiciais, militares e de segurança pública que têm sede no território do Patriarcado de Lisboa..Ascensor da Nazaré encerrado por tempo indeterminado para manutenção.Governo diz que lei não obriga IMT a inspecionar os quatro ascensores de Lisboa