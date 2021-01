Santuário de Fátima promove primeiro retiro online

O Santuário de Fátima promove em fevereiro o primeiro retiro online, desafiando os peregrinos em confinamento devido à pandemia de covid-19 a fazerem uma paragem no seu quotidiano.

Numa informação disponibilizada no seu 'site', o santuário refere que, "dado o contexto de confinamento, imposto pela pandemia, o primeiro retiro do ano, programado pelo Departamento de Acolhimento e Pastoral, de 29 a 31 de janeiro - Retiro da Luz do Tempo Comum - foi cancelado".

"Ainda assim, e tendo em conta as consequências que o isolamento tão prolongado acarreta na vida de um cristão, o santuário decidiu promover esta proposta alternativa", que pode ser uma oportunidade para, "na lentidão e no silêncio dos dias", os fiéis se abrirem "à escuta profunda da voz de Deus", adianta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O retiro, intitulado "Da gruta ao Céu -- habitar o coração e abri-lo ao outro", decorre nos dias 12 e 13 de fevereiro, "data em que se faz memória das aparições, na peregrinação mensal de fevereiro".

"O confinamento imposto pela pandemia força-nos a (reaprender a) estar em casa, na habitação física que nos serve de lar, mas sobretudo a confrontarmo-nos com o santuário interior da nossa consciência, fora do qual vivemos demasiadas vezes", afirma, citada na mesma informação, Sandra Bartolomeu, religiosa da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, que vai orientar este retiro, através da plataforma Zoom.

O templo mariano acrescenta que, "na narrativa das aparições de Fátima, o Anjo é aquele que primeiro aparece para ajudar a desvanecer o medo, conduzindo os pastorinhos pelo 'caminho do coração ao coração de Deus'".

"Por isso, as três aparições do Anjo serão o mote para este encontro espiritual que dura dois dias, com momentos próprios de meditações partilhadas, de reflexão e aprofundamento espirituais", explica o Santuário de Fátima, no concelho de Ourém (Santarém).

As inscrições, que podem ser feitas através do 'site' www.fatima.pt, são gratuitas, mas obrigatórias e sujeitas a confirmação.

"O retiro admitirá um número limitado de participantes, para que se favoreçam as condições de uma participação mais personalizada e um ambiente de grupo mais próximo", refere ainda.

A semana passada, devido à pandemia de covid-19, o santuário anunciou que iria retomar a transmissão 'online' de cinco celebrações diárias, devido à suspensão das celebrações com a presença de fiéis determinada pela Conferência Episcopal Portuguesa.

As celebrações diárias são, desde sábado, "três missas - às 11:00, 12:30 e 15:00 - e dois momentos de oração do Terço - às 18:30 e 21:30 -, a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, numa parceria com a TV Canção Nova Portugal".

Estas celebrações podem ser seguidas "em www.fatima.pt, através do Facebook e canal youtube do santuário, bem como do MEOKanal, posição 707070".

O concelho de Ourém regista, desde o início da pandemia, em março do ano passado, 2.381 casos positivos do novo coronavírus, mantendo-se 1.040 casos ativos, de acordo com informação disponibilizada na sexta-feira pela Câmara de Ourém.

No mesmo período, recuperaram da doença 1.304, havendo ainda 37 óbitos.