Saga "Velocidade Furiosa" corta várias estradas em Portugal

Elenco do novo filme conta com

Em comunicado, a Centro de Portugal Film Commission e a Sagesse Productions, em articulação conjunta e no enquadramento das filmagens da saga de Hollywood "Velocidade Furiosa", que está a ser filmada na região Viseu Dão Lafões, no Centro de Portugal por estes próximos dias, informa que alguns troços de estrada irão estar encerrados, para que se possa filmar a produção em segurança.

Assim, de acordo com a necessidade de encerramento de alguns troços de estrada e para minimizar o impacto na vida dos residentes na região, é avançado que "devido às filmagens de um filme da Universal Pictures, nos dias e troços assinalados a autoestrada A24 estará encerrada entre as 06h e as 22h".

Como forma de compensar os utentes as portagens não serão cobradas nos respectivos dias.

Eis o calendário dos cortes:

A24 - CORTE TOTAL - AMBOS OS SENTIDOS

28 de Junho - 6h às 22h

Nó 9 - Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 - Armamar e Valdigem

29 de Junho - 6h às 22h

Nó 5 - Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte

30 de Junho - 6h às 22h

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira

6 de Julho a 8 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

11 de Julho a 13 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

14 de Julho a 15 de Julho - 6h às 22h

Nó 5 - Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte

18 de Julho - 6h às 22h

Nó 9 - Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 - Armamar e Valdigem

19 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

20 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

21 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

22 de Julho a 26 de Julho - 6h às 22h

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira

A24 - CORTE TOTAL - SENTIDO NORTE/SUL

22 de Julho a 26 de Julho - 24HORAS

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira