Ricardo Salgado condenado a seis anos de prisão efetiva

O antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, foi condenado esta segunda-feira a seis anos de prisão efetiva no julgamento de um processo extraído da Operação Marquês. O ex-banqueiro terá de entregar o passaporte e só poderá sair do país mediante autorização. A leitura da sentença decorreu no Juízo Central Criminal de Lisboa.

Na leitura da decisão, o presidente do coletivo de juízes, Francisco Henriques, considerou ter ficado provada "a quase totalidade dos factos constantes da acusação", que imputava três crimes de abuso de confiança ao ex-banqueiro, de 77 anos, que não esteve presente nesta última sessão.

"Feita a prova do processo, o tribunal deu como provado quase a totalidade dos factos constantes da acusação, principalmente, relativamente aos três grandes grupos factuais - os movimentos financeiros com a Green Emerald, da Enterprises diretamente para o arguido e os movimentos para a conta da Begolino", disse o juiz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Francisco Henriques notou que "a prova destes factos assenta essencialmente em prova documental e no depoimento das testemunhas ouvidas, designadamente o inspetor tributário Paulo Silva", realçando terem ficado igualmente provadas "as condições sociopessoais do arguido" e a atribuição do diagnóstico de doença de Alzheimer.

Assim, o acórdão estabeleceu uma pena parcelar de quatro anos por cada um dos três crimes de abuso de confiança - cuja moldura penal é de um a oito anos de prisão - imputados a Ricardo Salgado, com o juiz a resumir que, "em cúmulo jurídico, o arguido é condenado a seis anos de prisão".

Em sentido inverso, o acórdão lido por Francisco Henriques considerou não ter ficado provada "a questão da gestão centralizada do BES" por parte de Ricardo Salgado e deu a palavra ao Ministério Público (MP) e à defesa por defender a existência de alterações das exigências cautelares do processo.

O procurador do MP, Vítor Pinto, argumentou a alteração das medidas de coação, face a um perigo de fuga, no sentido de o ex-banqueiro se poder furtar à justiça, e a proibição de se ausentar para o estrangeiro. Já os advogados do ex-presidente do BES consideraram que não se justificava qualquer mudança além do atual termo de identidade e residência (TIR).

Contudo, no despacho final, o juiz Francisco Henriques afirmou que, perante "a decisão condenatória em prisão efetiva, encontram-se ligeiramente alteradas as exigências cautelares" deste caso, lembrando as "ligações estreitas" de Ricardo Salgado por via da família que tem a residir na Suíça, pelo que impôs a entrega do passaporte e a proibição de se ausentar para o estrangeiro sem autorização.

Defesa recorre da decisão. "Condenação não é aceitável do ponto de vista da lei e da dignidade humana"

O Ministério Público (MP) pediu para Ricardo Salgado uma pena não inferior a 10 anos de prisão por três crimes de abuso de confiança, enquanto a defesa exigiu a absolvição de Ricardo Salgado.

"Obviamente, não podemos concordar com esta decisão", reagiu Francisco Proença de Carvalho, advogado do ex-presidente do BES, afirmando que a defesa vai recorrer desta sentença.

À saída do tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa, o advogado de Ricardo Salgado referiu aos jornalistas que "a condenação não revela aquilo que se passou em julgamento".

"Uma condenação a pena efetiva de alguém, como ficou provado, que sofre de doença Alzheimer é uma condenação que não é aceitável, do ponto de vista daquilo que me parece ser a lei e também o humanismo e a dignidade humana", disse Francisco Proença de Carvalho.

Referiu ainda que há oito anos que Ricardo Salgado "não faz outra coisa que não seja lutar nos tribunais, com objetividade, assertividade, com factos, com provas". "Essa luta vai continuar", garantiu. "É uma luta que vai até pelo respeito pela dignidade humana do nosso cliente. Vamos até ao limite do que pudermos lutar por isso, sempre com total respeito pelo sistema judicial, sempre de acordo com as regras, com a lei, com o direito".

"Depois de analisarmos com toda a serenidade e com todo o respeito que temos pelos tribunais, apresentaremos os nossos fundamentos certamente no recurso que iremos apresentar. O mesmo em relação à medida de coação, perante alguém que toda a gente sabe que sempre cumpriu totalmente as medidas de coação a que esteve sujeito nestes oito anos", disse o advogado.

Defesa de Salgado diz-se vítima do caso Rendeiro

Ricardo Salgado estava até agora apenas sujeito a termo de identidade e residência (TIR), mas o juiz considerou que, face à decisão, estavam alteradas as exigências cautelares e acabou por impor a entrega do passaporte e a proibição de se ausentar para o estrangeiro sem autorização.

Questionado sobre se entendia que esta decisão era consequência do que se passou no caso do também ex-banqueiro João Rendeiro, que fugiu para a África do Sul já depois de condenado em tribunal, Proença de Carvalho disse não ter dúvidas da relação.

"Eu não tenho dúvidas que sabem que é por isso mesmo. Não fiquei nada surpreendido, deixei de me surpreender com o que se passa na Justiça portuguesa. Entendo que este enredo que há oito anos existe em torno do nosso cliente é complicado", disse o advogado.

O ex-banqueiro esteve acusado de 21 crimes no processo Operação Marquês, mas, na decisão instrutória proferida em 9 de abril de 2021, o juiz Ivo Rosa deixou cair quase toda a acusação que era imputada ao arguido. Ricardo Salgado acabou pronunciado por apenas três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros, para um julgamento em processo separado que hoje chegou ao fim na primeira instância.

Em causa neste julgamento de Ricardo Salgado estava um crime de abuso de confiança sobre a transferência de quatro milhões de euros, com origem em conta da ES Enterprises, na Suíça, para conta do Credit Suisse, titulada pela sociedade em offshore Savoices, controlada por si, em 21 de outubro de 2011.

O ex-banqueiro respondia também por outro crime de abuso de confiança relacionado "com uma transferência de 2.750.000,00 euros com origem em conta da ES Enterprises na Suíça, de conta titulada pela sociedade Green Emerald na Suíça, controlada pelo arguido Helder Bataglia, para conta do Credit Suisse, titulada pela sociedade em 'offshore' Savoices, controlada por si".

Por último, Ricardo Salgado era visado com um terceiro crime de abuso de confiança "relativamente a transferência de 3.967.611,00 euros" com "origem em conta do banco Pictet titulada por Henrique Granadeiro e com destino a conta do banco Lombard Odier titulada pela sociedade em offshore Begolino" por si controlada.