Revista de imprensa. O jantar de Seguro com apoiantes de Passos e o almoço de Cavaco com ex-governantes

"'Passistas' preparam apoio a Seguro", diz o Expresso desta sexta-feira, 16 de outubro, garantindo que António José Seguro jantou com nomes ligados a Passos Coelho e soma declarações de apoio, que Marques Mendes vê sinis positivos e liga a novos autarcas e que Gouveia e Melo procura o centro.O Nascer do Sol destaca o almoço em que Cavaco Silva reunirá, dia 31, todos os membros dos seus governos. "Homenagem a Cavaco ou afirmação do Cavaquismo", questiona o semanário, que conta ainda que os juízes do Tribuna de Contas declaram guerra ao Governo no que toca à reforma da lei orgânica apresentada pelo ministro Gonçalo Matias e que as obras no Palácio dos Condes de Valadares ameaçam abóbadas pombalinas.O Público diz que os obstetras de seis hospitais vão ganhar mais 50% para competir com privados. Dependendo dos diferentes regimes remuneratórios dos médicos, o acréscimo pode ir dos 1203 euros (35 horas) aos 2095 euros (dedicação plena) para os especialistas que se encontram na base da carreira; no caso dos enfermeiros, a proposta prevê um suplemento de 30% sobre o ordenado-base, explica o jornal.O Jornal de Notícias revela um estudo publicado esta sexta-feira, segundo o qual a pobreza dominuiu mas ainda ameaça mais de dois milhões de pessoas. Fala ainda de um crime no Barreiro: um hmem matou a mãe à facada e barricou-se em casa durante sete horas.Este mesmo homicídio faz manchete do Correio da Manhã: "Homem doente mata mãe à facada".No Diário de Notícias, destacamos a guerra entre britânicos e espanóis pelo handling no aeroporto de Lisboa..Leia aqui o DV desta sexta-feira, 17 de outubro.No Negócios, destaque para uma entrevista à ministra do Trabalho na qual, embora admita “pequenos ajustamentos”, garante que não vai “comprar o consenso e o acordo à custa dos pilares estratégicos” da alteração à lei laboral. Sem “grandes cedências” na parentalidade, Rosário Palma Ramalho abre a porta à negociação da jornada contínua no privado.O ECO diz que o Governo tem menos de um mês para apoiar Mário Centeno para o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu. Escreve ainda que os credores do Gato Preto reclamam 50 milhões.