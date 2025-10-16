Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A um passo de perder as licenças, Menzies abre guerra a novo operador
Pedro Granadeiro
Economia

A um passo de perder as licenças, Menzies abre guerra a novo operador

Empresa de handling (antiga Groundforce) vai contestar concurso que deu vitória à South, aludindo a eventuais despedimentos. Número de trabalhadores temporários poderá desempatar.
Nuno VinhaRute Simão
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Aeroportos
edição impressa
Menzies
handling
SPdH/Menzies

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt