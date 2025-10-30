Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Garcia Pereira faz queixa e exige extinção do Chega; Fernando Rosas critica Mortágua
Leonardo Negrão
Revista de imprensa. Garcia Pereira faz queixa e exige extinção do Chega; Fernando Rosas critica Mortágua

Veja os destaques da imprensa desta quinta-feira, 30 de outubro.
Sofia Fonseca
Na sequência das buscas levadas a cabo pela PJ na quarta-feira, 29, ao Novo Banco e à consultora KPMG, o Público avança esta quinta-feira, 30, que o Ministério Público junta numa só investigação vários negócios duvidosos deste banco. Segundo o jornal, o primeiro caso em investigação foi aberto em 2019 e o mais recente já este ano, estando agora todos juntos num só inquérito que é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), a unidade do Ministério Público que concentra os casos mais complexos de criminalidade económico-financeira.

No Público destaque ainda para uma entrevista a Fernando Rosas, feita em parceria com a Rádio Renascença, em que este aponta “erros graves” a Mariana Mortágua e pede “empatia” e “ousadia” à futura direção do Bloco de Esquerda. O fundador do partido pede uma reflexão profunda na convenção, e considera que actual líder foi alvo de um “verdadeiro assassinato de carácter”.

No Expresso, lê-se que António Garcia Pereira apresentou formalmente, na quarta-feira, uma queixa ao procurador-geral da República, Amadeu Guerra, para serem acionados pelo Ministério Público os mecanismos legais que levem à extinção do partido Chega. Na sua participação, o advogado fundamenta a iniciativa naquilo que considera ser uma violação flagrante e continuada da constituição portuguesa e da lei dos partidos políticos por parte da organização fundada por André Ventura em 2019. 

O Jornal de Notícias escreve que a ajuda para eletrodomésticos já chegou a 21 mil famílias. Segundo este jornal, mais de metade dos vouchers entregues pelo Estado foram usados por beneficiários da classe média e que ainda há agregados à espera de uma resposta. Foram liquidados 17 dos 30 milhões previstos no programa E-Lar.

O Correio da Manhã conta a história de um casal de isosos que foi encontrado morto em casa. A GNR afasta, para já, hipótese de crime, mas as autópsias esclarecerão as causas das mortes.

O Eco escreve que a task force criada para gerir os fluxos de passageiros no controlo de fronteiras dos aeroportos de Lisboa e Faro envia relatórios diários ao Governo. Este jornal online diz ainda que BCE se prepara para congelar taxas de juro até 2027.

O Negócios avança que os italianos da MFE, controlada pela família Berlusconi, devem entrar na Impresa (dona da SIC e do Expresso) até ao final do ano.

