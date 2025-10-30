Revista de imprensa. Garcia Pereira faz queixa e exige extinção do Chega; Fernando Rosas critica Mortágua

Na sequência das buscas levadas a cabo pela PJ na quarta-feira, 29, ao Novo Banco e à consultora KPMG, o Público avança esta quinta-feira, 30, que o Ministério Público junta numa só investigação vários negócios duvidosos deste banco. Segundo o jornal, o primeiro caso em investigação foi aberto em 2019 e o mais recente já este ano, estando agora todos juntos num só inquérito que é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), a unidade do Ministério Público que concentra os casos mais complexos de criminalidade económico-financeira.No Público destaque ainda para uma entrevista a Fernando Rosas, feita em parceria com a Rádio Renascença, em que este aponta “erros graves” a Mariana Mortágua e pede “empatia” e “ousadia” à futura direção do Bloco de Esquerda. O fundador do partido pede uma reflexão profunda na convenção, e considera que actual líder foi alvo de um “verdadeiro assassinato de carácter”.No Expresso, lê-se que António Garcia Pereira apresentou formalmente, na quarta-feira, uma queixa ao procurador-geral da República, Amadeu Guerra, para serem acionados pelo Ministério Público os mecanismos legais que levem à extinção do partido Chega. Na sua participação, o advogado fundamenta a iniciativa naquilo que considera ser uma violação flagrante e continuada da constituição portuguesa e da lei dos partidos políticos por parte da organização fundada por André Ventura em 2019. O Jornal de Notícias escreve que a ajuda para eletrodomésticos já chegou a 21 mil famílias. Segundo este jornal, mais de metade dos vouchers entregues pelo Estado foram usados por beneficiários da classe média e que ainda há agregados à espera de uma resposta. Foram liquidados 17 dos 30 milhões previstos no programa E-Lar.O Correio da Manhã conta a história de um casal de isosos que foi encontrado morto em casa. A GNR afasta, para já, hipótese de crime, mas as autópsias esclarecerão as causas das mortes.O Eco escreve que a task force criada para gerir os fluxos de passageiros no controlo de fronteiras dos aeroportos de Lisboa e Faro envia relatórios diários ao Governo. Este jornal online diz ainda que BCE se prepara para congelar taxas de juro até 2027.O Negócios avança que os italianos da MFE, controlada pela família Berlusconi, devem entrar na Impresa (dona da SIC e do Expresso) até ao final do ano.