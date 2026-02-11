Revista de imprensa. Elementos do Grupo 1143 burlados e redicalização de crianças em jogos online

A demissão da ministra da Administração Interna, Maia Lúcia Amaral, está em destaque na imprensa desta quarta-feira, 11 de fevereiro, um dia que terá muita chuva e que poderá ter inundações nas zonas ribeirinhas. Mas há outros temas que merecem destaque.O Expresso avança que neonazis do Grupo 1143 foram burlados em crowdfunding para apoiar elementos presos na Operação Irmandade. Segundo o jornal, uma mulher recebeu transferências por MBWay feitas pelos “irmãos” neonazis. Dois dias depois deixou de atender o telefone. A organizadora do peditório diz ao Expresso que o caso “foi resolvido internamente”.No Público, lê-se que os jogos online, como o Roblox, estão a ser usados para radicalizar crianças.O Jornal de Notícias escreve que o Porto de Leixões arrisca pagar cinco milhões por explosão e morte há 14 anos. Começa esta quarta o julgamento, em que família de operário reclama indemnização à APDL e a outras três empresas.O Correio da Manhã titula que enfermeiro vai mandar na revolução enegética. Refere-se a Fábio José Alves Teixeira, que, conta o jornal, trabalhou no gabinete da atual ministra da Cultura e ex-ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes, entre outubro de 2024 e 2 de novembro de 2025 e que foi contratado para ser coordenador na Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis 2030 (EMER 2030), entidade tutelada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho. Segundo o CM, vai ganhar cerca de 3700 euros brutos por mês.No Diário de Notícias destacamos que PS e Chega querem Seguro já envolvido na sucessão nas Forças Armadas..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 11 de fevereiro.O Negócios diz que há 87 mil carros nas estradas que falharam “recalls”. O portal criado pela ACAP conta já com mais de “300 campanhas” de chamada à revisão de veículos introduzidas pelas fabricantes de automóveis. Carros que falharem um “recall” podem chumbar na inspeção, mas falta o IMT dar a ordem.Na sequência da demissão da MAI, o Eco diz que remodelação alargada do Governo só com o novo Presidente.