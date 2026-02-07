Revista de imprensa. Efeitos das tempestades dominam o noticiário
Revista de imprensa. Efeitos das tempestades dominam o noticiário

Veja os destaques da imprensa deste sábado, 07 de fevereiro.
Amanda Lima
Os efeitos das várias depressões que atingem Portugal nos últimos dias dominam o noticiário.

No Público, a manchete deste sábado é um alerta de especialistas alertam para mais chuva nos próximos dias. No Correio da Manhã, além do destaque das cheias, a manchete é da exigência de Jorge Vadio ao músico Rui Veloso de 1 milhão de euros.

O JN destaca na manchete a história de um fraude bilionária em Varziela. Já o Nascer do Sol mostra as relações do caso Epstein com Portugal.

O Jornal Económico explica como o país nunca teve tanta energia produzida por barragens.

revista de imprensa

