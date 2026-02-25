Revista de imprensa. Balanços: dos acidentes em contramão aos sismos e à guerra

O Porto lidera a lista negra de distritos onde há mais acidentes em contramão, avança esta quarta-feira, 25 de fevereiro o Jornal de Notícias. Diz este jornal que em todo o país, registaram-se 306 sinistros e 13 vítimas mortais causados por veículos a circular em sentido oposto. Entre os anos de 2018 e 2024, contaram-se mais de 800 ocorrências nas autoestradas portuguesas.No Correio da Manhã o destaque vai para o julgamento do ator Nuno Homem de Sá, acusado de violência doméstica. "Ex de ator chora ao recordar violência", titula o jornal, que acrescenta que o artista nega ter abusado da antiga companheira.O Público dá destaque aos quatro anos de guerra na Ucrânia, que se assinalaram na terça-feira. "Bruxelas acelera envio de drones e munições", realça.No Diário de Notícias, o destaque vai para as críticas de Passos Coelho à escolha de Montenegro de Luís Neves, ex-diretor nacional da PJ, para ser ministro da Administração Interna. .Leia aqui o DN desta quarta-feira, 25 de fevereiro.O Negócios escreve que a Fidelidade dá mais um passo rumo ao IPO. A administração da seguradora continua a preparar uma entrada em bolsa no início de 2027. Agora, três bancos de investimento foram convidados para serem "capital markets advisers", diz.No Expresso lê-se que o Sul de Portugal é a região com o maior risco de sismos e que a localização geográfica e atividade vulcânica influenciam incidência de terramotos em Portugal. Ao longo de 2025, cerca de 3100 abalos foram registados na parte continental do país