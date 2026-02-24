Leia aqui o DN desta quarta-feira, 25 de fevereiro

Passos Coelho critica escolha de Luís Neves e pressiona Montenegro a avançar com reformasO antigo primeiro-ministro classificou a nomeação do ex-diretor da PJ para ministro da Administração Interna como um “precedente grave” que atinge o princípio da separação de poderes. Numa intervenção no Fórum Produtividade & Inovação, em Matosinhos, desafiou o atual Governo da AD a avançar com reformas estruturais.Na foto principal:Reunião de Seguro e Montenegro teve pontos consonantes na economiaE ainda se sublinha a Ucrânia:Líderes europeus em Kiev asseguram continuar o apoio, apesar das brechas abertas por OrbánDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: