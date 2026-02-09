Revista de imprensa. A vitória de António José Seguro
O resultado da segunda volta das eleições, disputada no domingo, com vitória de António José Seguro (66,82%) sobre André Ventura (33,18%) é o grande destaque da imprensa desta segunda-feira, 9 de fevereiro. "Seguríssimo", titula o Público; "Presidente Seguro", destaca o Jornal de Notícias; "Portugal joga pelo Seguro", escreve o Correio da Manhã; Seguro Presidente", lê-se no Diário de Notícias.

"Um novo ciclo, o desafio de sempre: conduzir um país tripartido", destaca o Observador, enquanto o Expresso apresenta os seis desafios do português mais votado de sempre.

