Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. 50 bebés abandonados em seis anos
Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. 50 bebés abandonados em seis anos

Veja os destaques da imorensa desta quinta-feiram 23 de outubro
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Meia centena de bebés abandonados em seis anos. É este o tema em destaque no Jornal de Notícias esta quinta-feira, 23 de outubro, dia que será marcado pelas cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão. De acordo com este jornal, desde 2019 foram denunciadas 650 situações a envolver crianças até aos cinco anos. Os dados são da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ). São geralmente situações-limite, em que as mães enfrentam grande dor e angústia, mas não vislumbram outra saída. Como aconteceu há dias, quando uma mãe estrangeira desempregada deixou o filho recém-nascido num quartel de bombeiros em Leiria.

Neste jornal destaque ainda para. caso da vereadoras de Vagos assassinada alegadamente pelo filho de 14 anos, que terá já confessado o crime às autoridades.

Um assunto que faz manchete do Correio da Manhã: "Filho de 14 anos mata mãe a tiro e simula assalto", titula.

O Público avança que os incentivos para as urgências regionais não constam da proposta do Governo. "Médicos e enfermeiros surpreendidos com documento com apenas três artigos, criticam falta de transparência na negociação. Texto abre a porta à deslocação “forçada” de profissionais entre unidades", escreve.

Revista de imprensa. 50 bebés abandonados em seis anos
Leia aqui o DN desta quinta-feira, 23 de outubro
revista de imprensa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt