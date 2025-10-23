Revista de imprensa. 50 bebés abandonados em seis anos

Meia centena de bebés abandonados em seis anos. É este o tema em destaque no Jornal de Notícias esta quinta-feira, 23 de outubro, dia que será marcado pelas cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão. De acordo com este jornal, desde 2019 foram denunciadas 650 situações a envolver crianças até aos cinco anos. Os dados são da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ). São geralmente situações-limite, em que as mães enfrentam grande dor e angústia, mas não vislumbram outra saída. Como aconteceu há dias, quando uma mãe estrangeira desempregada deixou o filho recém-nascido num quartel de bombeiros em Leiria.Neste jornal destaque ainda para. caso da vereadoras de Vagos assassinada alegadamente pelo filho de 14 anos, que terá já confessado o crime às autoridades.Um assunto que faz manchete do Correio da Manhã: "Filho de 14 anos mata mãe a tiro e simula assalto", titula.O Público avança que os incentivos para as urgências regionais não constam da proposta do Governo. "Médicos e enfermeiros surpreendidos com documento com apenas três artigos, criticam falta de transparência na negociação. Texto abre a porta à deslocação “forçada” de profissionais entre unidades", escreve. .Leia aqui o DN desta quinta-feira, 23 de outubro