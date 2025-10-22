Leia aqui o DN desta quinta-feira, 23 de outubro

TAP desiste de contestar o pagamento de até 300 milhões aos tripulantes. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 23 de outubro,A companhia aérea nacional não reclamou pela segunda vez de uma decisão do Constitucional e vai mesmo ter de pagar a quase dois mil tripulantes de cabina. O valor ascende a 300 milhões de euros, um montante que terá impacto nas contas dos interessados na privatização da TAP.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.A foto de capa vai para Francisco Pinto Balsemão. As muitas vidas do político, jornalista e empresário que nunca deixou de ser “pioneiro” e “visionário”Marcelo diz que o país perdeu uma das personalidades “mais marcantes dos últimos 60 anos”. Cerimónias fúnebres têm lugar nos Jerónimos, esta quinta-feira. OUTROS TEMAS:- Julgamento. PSP que matou Odair Moniz acreditou ser ameaçado - Análise. Itália conhece estabilidade e pragmatismo pela mão de Meloni- Mobi Summit. Grandes projetos de mobilidade marcam arranque da edição 2025- Elevador da Glória. Presidente da Carris demite-se após reunião com Moedas- Arte. Isabelle Ferreira leva ao MAAT a memória do salto e da migração - Retrato. A redenção cinematográfica de Bruce Springsteen