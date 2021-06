Restaurantes com take away obrigados a aceitar os recipientes dos clientes

take away

A partir desta quinta-feira os restaurantes com serviço de take away passam a ser obrigados a aceitar os recipientes que os clientes levem consigo para colocar a comida. Esta alteração consta na mesma lei que limita a utilização de utensílios de uso único e que entra neste dia em vigor.

"Os estabelecimentos que forneçam refeições prontas a consumir em regime de pronto a comer e levar são obrigados a aceitar que os seus clientes utilizem os seus próprios recipientes, devendo comunicar de forma clara essa possibilidade fornecendo a informação necessária", pode kler-se no artigo 25.º-B, segundo comunicado do ministério do Ambiente

e da Ação Climática enviado ao DN.

Assim, qualquer pessoa que leve, por exemplo uma caixa, tupperware ou equivalente ou marmita de casa, poderá entregá-la ao responsável do restaurante que será obrigado a aceitá-la para lá colocar a comida.

Também passa a ser "obrigatório manter à disposição dos clientes um recipiente com água da torneira e copos higienizados para consumo no local, de forma gratuita ou a um custo inferior ao da água embalada disponibilizada pelos estabelecimentos", pode ler-se ainda.

Quanto ao transporte da comida, todos os sacos passarão a ter um custo, uma vez que fica "proibida a disponibilização gratuita de sacos sacos com ou sem pega, incluindo bolsas e cartuchos, feitos de qualquer material".