Ramsay Hunt, tudo sobre a doença que paralisou o rosto de Justin Bieber

A síndrome de Ramsay Hunt (RHS), que obrigou o cantor Justin Bieber a cancelar a digressão mundial, é uma complicação rara e dolorosa do vírus que deriva da herpes e da varicela.

O que é a síndrome de Ramsay Hunt?

O RHS foi descoberto em 1907 por um neurologista chamado James Ramsay Hunt. É um distúrbio neurológico raro que pode inflamar e paralisar um nervo facial e causar uma erupção cutânea dolorosa à volta da orelha ou da boca.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quais são os sintomas?

Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas podem causar desconforto ou dor severa. A maioria dos pacientes fica paralisada de um lado do rosto e desenvolve uma erupção cutânea na orelha, de acordo com a Organização Nacional dos EUA para Doenças Raras (NORD).

Os músculos faciais afetados podem ficar fracos ou rígidos, impedindo o paciente de sorrir, franzir a testa ou fechar o olho do lado paralisado. Em certos casos, a fala pode ficar mal articulada. Em muitos casos, uma erupção cutânea avermelhada e dolorosa aparece no ouvido externo e no canal auditivo externo.

"Muitas vezes é diagnosticado por causa dessa erupção no ouvido", disse à AFP o especialista francês em doenças infecciosas, Benjamin Davido.

Às vezes pode criar também bolhas que se espalham pela boca, palato mole e dores de garganta, ouvido e pescoço.

Outros possíveis sintomas incluem zumbido nos ouvidos, perda auditiva e hiperacusia (faz os sons parecem muito mais altos do que o normal), náuseas e vertigens.

O que causa RHS?

A síndrome é causada pelo vírus varicela zoster, que também causa varicela em crianças e herpes zoster em adultos.

O vírus pode permanecer inativo durante décadas numa pessoa que teve varicela quando era criança. Quando este é reativado, o portador desenvolve herpes zoster e em alguns casos RHS. Ainda não se sabe a razão por que o vírus reativa e afeta o nervo facial.

Qual é a frequência?

RHS afeta homens e mulheres em igual medida. Cerca de cinco pessoas em cada 100 mil desenvolvem esta síndrome nos Estados Unidos a cada ano, de acordo com uma estimativa da NORD.

No entanto, alguns cientistas acreditam que os casos não são diagnosticados ou são diagnosticados de forma errada, o que dificulta a determinação da verdadeira frequência.

Qualquer pessoa que teve varicela pode desenvolver a síndrome de Ramsay Hunt, mas, segundo a NORD, é extremamente rara em crianças. A maioria dos casos afeta idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos ou com imunidade comprometida.

"É surpreendente ter Ramsay Hunt na idade de Justin Bieber", disse Davido. "Mas um estilo de vida pouco saudável ou fadiga excessiva podem contribuir para se tornarem mais propensos a infecções virais".

Qual é o tratamento?

O RHS é geralmente tratado por medicamentos antivirais, como aciclovir e famciclovir. A fisioterapia geralmente permite que o paciente se recupere completamente e " deve começar cedo".