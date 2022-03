Rabino do Porto fica com termo de indentidade e residência e entrega de passaporte

Rabino do Porto que validou naturalização de Abramovich foi detido

Comunidade Judaica do Porto

O rabino do Porto detido pela Judiciária por alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade para judeus sefarditas, fica a aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência e tem que entregar o passaporte.

Fonte da comunidade judaica do Porto avançou este sábado à agência Lusa que o rabino do Porto, Daniel Litvak, depois de ter sido interrogado "durante duas horas" viu ser-lhe aplicada as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR), bem como a entrega de passaporte.

Em causa estarão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas, que se encontram em investigação. Judeus sefarditas são judeus originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI.

Fonte judicial explicou entretanto à Lusa que as medidas de coação aplicadas significam que Daniel Litvak vai ter que se apresentar periodicamente às autoridades judiciais, ficando "com proibição de sair do país", por lhe ter sido apreendido o passaporte.

Um dos casos de atribuição de nacionalidade portuguesa relaciona-se com o oligarca russo Roman Abramovich, proprietário do clube de futebol Chelsea (Reino Unido), que se tornou à cerca de um ano cidadão português ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas.

Sobre o caso da certificação da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich, a mesma fonte da comunidade judaica acrescenta numa comunicação escrita que o certificado data de "16 de julho" e sublinha que direção da comunidade judaica do Porto "só teve conhecimento a 10 de agosto, como evidência documentação que foi entregue às autoridades".

"Todos os processos de certificação são feitos pelo rabinato (líderes religiosos), e a direção da comunidade [judaica do Porto] não tem intervenção", esclareceu a mesma fonte.

A investigação policial, dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em articulação com a PJ, visa ainda outros elementos responsáveis pela emissão de documentos certificadores de nacionalidade naquela comunidade embora, até ao momento, o rabino Daniel Litvak tenha sido o único detido no âmbito desta operação do DCIAP/PJ.

A detenção ocorreu quando o líder da comunidade judaica do Porto se estava a preparar para viajar para Israel.

A detenção ocorre numa altura em que o Ministério Público (MP) está a investigar a atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich.

A Procuradoria-Geral da República em Portugal confirmou a 19 de janeiro que a concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas estava a ser alvo duma investigação do MP.