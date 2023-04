Decorreram apenas três dias entre a primeira reação pública do Centro de Estudos Sociais (CES) ao artigo The walls spoke when nobody would/As paredes falaram quando ninguém se atreveu, publicado em março pela editora Routledge, denunciando condutas sexuais inapropriadas na instituição, e a decisão de suspender os dois homens ali referidos como "o Professor Estrela", "o Aprendiz" - o sociólogo Boaventura Sousa Santos (BSS), diretor emérito do CES e seu fundador (o qual, horas depois do anúncio da suspensão, enviou um email aos jornalistas a comunicar o seu "auto afastamento" da instituição), e o antropólogo Bruno Sena Martins.

Ao DN, a deputada estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Isabella Gonçalves, que veio esta sexta-feira a público, numa entrevista dada no Brasil, assumindo ser a estudante de doutoramento estrangeira descrita no artigo como tendo sido convidada pelo Professor Estrela (BSS) a "aprofundar o relacionamento" com ele em troca de apoio académico, congratula quem tomou a decisão: "Acho fundamental o afastamento dos dois [BSS e Bruno Sena Martins] enquanto medida imediata do CES. Essa é uma medida importante, então é de saudar o CES pela iniciativa tomada."