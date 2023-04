Um dos grafitti surgidos no outono de 2018 nas paredes do CES, e que, segundo as autoras ds denúncia, lhes permitiu perceber que não estavam "completamente sós". O título do artigo, "As paredes falaram quando ninguém se atrevia", refere estas pichagens, que foram sempre apressadamente apagadas.

A publicação, pela prestigiada editora académica Routledge, de um livro sobre condutas sexuais inapropriadas na academia está a causar ondas de choque no meio académico português.

Intitulado Sexual Misconduct in Academia - Informing an Ethics of Care in the University (Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade), o livro, disponibilizado online a 31 de março, tem 12 capítulos, o último dos quais descreve acontecimentos ocorridos numa instituição que, não sendo nomeada - as organizadoras do volume assumem na introdução a opção pelo anonimato das instituições e pessoas referidas - é facilmente identificada, até por ser a única em comum no percurso das três autoras, como sendo o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.