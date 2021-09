Queda de placa numa obra em Loures. Três feridos ligeiros confirmados

Uma queda de uma placa na Avenida das Descobertas, na zona do Infantado, em Loures, causou ferimentos em três trabalhadores.

De acordo com uma publicação do INEM no Twitter, "foram assistidos três feridos ligeiros" e "não há registo de mais feridos no local".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Numa nota mais recente, o organismo que revela que os feridos são todos do sexo masculino, "com 36, 44 e 46 anos", e que foram "transportados ao Hospital de Loures sem acompanhamento médico". Por outro lado, as operações de socorro foram dadas com concluídas.

"INEM enviou ao local duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (Vmer) e diversas ambulâncias do INEM e Corpos de Bombeiros da área", pode ler-se num primeiro tweet.

"Meios de emergência médica no local: 1 VMER e 5 ambulâncias . Restantes meios de emergência pré-hospitalar desmobilizados", escreveu o INEM, numa segunda instância.