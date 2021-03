Quase 740 mil já tomaram pelo menos uma dose da vacina em Portugal

Quase 739 662 mil pessoas já tomaram pelo menos uma dose de uma vacina contra a covid-19 em Portugal Continental, um aumento de 8% (133 974 pessoas) face à semana anterior, revelou esta terça-feira a Direção Geral da Saúde num relatório enviado às redações.

Por outro lado, o número de pessoas que receberam a segunda dose apenas aumentou 3% (mais 26 059 pessoas), havendo presentemente 293 245 pessoas com a vacinação completa.

O grupo etário 80+ é o que já recebeu mais primeiras doses da vacina, com 310 409 pessoas já vacinadas, o que equivale a dizer que 47% das pessoas com 80 ou mais anos já foi vacinada com a primeira dose.

No entanto, apenas 10% das pessoas com 80 ou mais anos (68 562 pessoas) já tomou a segunda dose. Por outro lado, 116 031 pessoas entre os 25 e os 49 anos e 70 000 entre os 50 e os 64 já têm a vacinação completa.

A região Norte continua a ser a aquela em que foram administradas mais doses (341 873), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (333 654), Centro (239 360), Alentejo (78 112) e Algarve (38 419). No entanto, o Alentejo é a região que tem maiores percentagens de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose (12%) e com vacinação completa (5%).

Portugal já recebeu 1 186 389 doses e distribuiu 1 078 103.