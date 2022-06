PSP realiza buscas em centros de inspeção automóvel por suspeitas de corrupção

A PSP está a realizar esta terça-feira buscas em vários centros de inspeção automóvel nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, bem como falsificação de documentos em centros de inspeção automóvel.

De acordo com a PSP, citada pelo JN, o investigação criminal, denominada Hydra, visa inspeções fraudulentas de automóveis. "No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e em investigação no Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, encontram-se em curso buscas domiciliárias e não domiciliárias", explica a nota da PSP.

A Direção Nacional da PSP revela que as diligências têm em vista a "recolha de prova de crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito e falsificação de documentos".

