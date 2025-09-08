Provas ModA. Alunos de 6.º ano com média negativa a Português e História e Geografia de Portugal

Resultados das Provas de Monitorização das Aprendizagens (ModA) dos 4.º e 6.º anos foram divulgados esta segunda-feira, 8 de setembro e na maioria dos exames a média rondou os 50 pontos (de 0 a 100). A prova de Inglês, do 4.º ano, foi umas das que conseguiu os melhores resultados (61,0 pontos).Estas provas foram aplicadas este ano pela primeira vez em formato digital, nos 4.º e 6.º anos de escolaridade, nas disciplinas de Português e Matemática, além de Inglês e História e Geografia de Portugal. Os alunos de 4º ano obtiveram média positiva em todas as disciplinas (Português 51.4; Matemática 50.9; Inglês 61). Na prova de Inglês, mais de 70% dos alunos atingiram os níveis mais elevados.No que se refere à disciplina de Português Língua Não Materna A2 (PLNM) também há resultados muito satisfatórios, com os alunos a conseguirem uma média de 58,1 pontos nas provas. Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) adianta que a percentagem de alunos classificados nos três níveis mais elevados (Proficiente 1, Proficiente 2 e Avançado) ultrapassa os “70,5% a PLNM”. Já os alunos de 6º ano apresentaram resultados mais baixos, com uma média negativa a Português (48,6 pontos) e a História e Geografia de Portugal (49,6). A média foi positiva apenas na disciplina de Matemática (51,3).Estas provas realizam-se anualmente nas disciplinas de Português e de Matemática nos 4º e 6º anos e, rotativamente, a outras disciplinas — em 2024/2025, a Inglês, no 4.º ano, e a História e Geografia de Portugal, no 6.º ano. Realizaram-se 343.673 provas de 1.º ciclo (88,15% de taxa de participação) e 274.236, de 2.º ciclo (93,97%).