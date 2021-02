Proteção civil emite aviso devido à chuva e vento fortes e agitação marítima

A autoridade de proteção civil emitiu esta segunda-feira um aviso devido ao mau tempo previsto para as próximas 24 horas, com chuva intensa nas regiões norte e centro, vento também forte e agitação marítima na costa ocidental.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre hoje e terça-feira prevê-se a queda de chuva forte, associada a vento com rajadas fortes, queda de neve, em especial na Serra de Estrela-Torre, e agitação marítima forte na costa ocidental.

As previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que, na terça-feira, haverá chuva forte e persistente nas zonas montanhosas do Norte e do Centro, sendo o período mais critico entre as 00:00 e as 12:00, queda de neve acima de 1.400 metros de altitude, nomeadamente na Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para mil metros nas regiões Norte e Centro, em especial na Serra da Estrela e no extremo Norte.

Prevê-se também trovoada durante a tarde e a queda de granizo no Norte e Centro.

Rajadas de vento até 110 km/h

O vento soprará até 45 km/h do quadrante oeste, com rajadas até 80 km/h, em especial no litoral, podendo chegar aos 55 km/h e com rajadas até 110 km/h nas terras altas, prevendo-se a persistência destas condições durante um longo período de tempo, com ligeiro desagravamento durante a manhã no Norte e Centro e durante a tarde na região Sul.

As rajadas de vento poderão atingir os 70 km/h, em especial no litoral, e os 90 km/h nas terras altas, até ao início da manhã de terça-feira.

Antevê-se ainda que a chuva acumulada até quarta-feira atinja os 150 mm nas regiões norte e centro do continente, podendo provocar cheias e inundações devido à subida dos rios e ribeiras do Alentejo, nomeadamente no vale do rio Sorraia, com submersão de pontes no concelho de Mora e galgamento da margem esquerda do rio em Coruche e submersão de estradas e também no Algarve.

Proteção Civil alerta para cheias rápidas nas zonas urbanas

O comunicado da ANEPC alerta que "deverá ser mantida a vigilância sob as bacias do Tejo, Douro, Vouga e Mondego".

Devido às condições meteorológicas descritas, o piso rodoviário estará escorregadio, pode haver cheias rápidas nas zonas urbanas e em estruturas urbanas subterrâneas com deficiente drenagem e em locais historicamente mais vulneráveis e quedas de ramos ou árvores.

Assim, a ANEPC recomenda que sejam desobstruídos os sistemas de escoamento das águas pluviais e retirados objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao escoamento das águas.

Nas estradas condutores devem reduzir a velocidade e evitar a circulação em vias afetadas pela acumulação de neve.

Nas vias afetadas pela acumulação de água são desaconselhadas viagens com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais e deve-se ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.