Projeto do Seixal apontado como modelo no combate à insegurança na Europa

O projeto municipal Amor"à Arte foi incluído no manual Security by Design: Protection of Public Spaces from Terrorists Attacks, desenvolvido pelo Joint Research Center no âmbito da Agenda Europeia contra o Terrorismo. É apontado como "uma boa-prática e um exemplo nacional a incluir na edição europeia, por demonstrar como a arte urbana participada e inclusiva pode reduzir a insegurança e melhorar a imagem do espaço público".

Uma distinção que orgulhou a Câmara Municipal do Seixal. "Ficámos francamente satisfeitos pelo reconhecimento internacional e, sobretudo, por percebermos que estamos no caminho certo no que se refere à participação da comunidade local na qualificação e preservação do espaço público", afirma Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, ao DN.

O manual do Joint Research Center, uma entidade de cariz europeu semelhante ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, contou com a participação de diversos peritos, entre os quais a Ana Verónica Neves, investigadora social especializada em Prevenção da Criminalidade através do Espaço Construído. "Envolver os cidadãos e as comunidades na proteção dos espaços que reivindicam como seus e aprofundar o seu sentimento de pertença resulta numa proteção mais sustentável e eficaz. É uma situação em que todos ganham. Como nem todos estão conectados e engajados, o trabalho social é fundamental para preparar a comunidade para isso", diz Ana Verónica Neves, apontando o Amor"à Arte como um exemplo a seguir destas boas-práticas.

Esta iniciativa começou a ser desenvolvida em 2021, tendo as primeiras ações sido realizadas a partir de junho desse ano. Trata-se de um projeto de intervenção artística e social no espaço público desenvolvido pela Câmara do Seixal em conjunto com vários grupos da comunidade local e que tem por objetivo envolver a população na qualificação da área envolvente à sua área de residência, lazer ou trabalho, criando uma identificação com o espaço público e contribuindo para a sua preservação e valorização.

"O investimento da autarquia neste projeto é sobretudo técnico - identificação de potenciais locais do espaço público passíveis de intervenção, bem como dos respetivos grupos da comunidade locais que podem colaborar, conceção do tipo de intervenção artística a realizar em colaboração com os grupos da comunidade, bem como realização das atividades", explica Paulo Silva, acrescentando que "em termos financeiros, o investimento é residual, já que se resume às matérias primas utilizadas, como tintas, fios, lãs, entre outros".

Cerca de 100 pessoas já participaram

Este projeto envolveu cerca de 100 pessoas de várias idades, ambos os sexos e várias condições sociais, num total de quatro intervenções, que se estendem por vários dias, sempre na zona ribeirinha de Amora.

A primeira intervenção realizou-se em junho de 2021 com elementos do Grupo Novas Trajetórias Experimentais e da Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas, que levaram a cabo pinturas murais em bancos públicos inspiradas nos motivos vegetais das embarcações tradicionais do Estuário do Tejo.

Já em julho o Clube de Canoagem de Amora pintou as várias fases lunares nas esferas que ladeiam a estrada principal, sendo que ainda neste mês a Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Amora criou poesia visual para a pintura de bancos públicos, tendo por inspiração os nomes e temas das embarcações do Estuário do Tejo. Este último grupo, já em outubro do ano passado, voltou a participar numa intervenção usando o croché para decorar os caramanchões e luminárias da zona ribeirinha.

Decorações em croché foram também promovidas neste projeto. © Câmara Municipal do Seixal

"A adesão dos grupos das várias associações da comunidade local a quem temos apresentado o projeto tem sido muito positiva, manifestando inteira disponibilidade, empenho e orgulho nas atividades desenvolvidas. As pessoas que participaram nas várias ações passaram a ter uma maior ligação ao espaço público envolvente, assumindo uma postura de proteção desses locais e agindo como sensibilizadores de preservação para os restantes utentes dos espaços. Todas elas manifestaram muita satisfação e orgulho no trabalho desenvolvido", sublinha o presidente da Câmara Municipal do Seixal.

Durante o ano de 2023, o Amor'à Arte vai ser alargado a outros locais do Concelho do Seixal, sendo que, de acordo com Paulo Silva, "as intervenções a realizar estão dependentes dos locais e serão definidas com os grupos a envolver".

ana.meireles@dn.pt