Profissionais de saúde começam esta segunda-feira a receber a dose de reforço

Gouveia e Melo explicou à CBS as razões do sucesso da vacinação em Portugal

Os profissionais de saúde começam esta segunda-feira a receber a terceira dose da vacina contra a covid-19, juntando-se aos cidadãos de idade igual ou superior a 65 anos que já começaram a ser imunizados, a par da vacinação contra a gripe.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que as vacinas foram distribuídas pelas pelas instituições de saúde do país na quinta-feira.

Na semana de 22 a 27 de novembro será iniciada a vacinação dos profissionais do setor social e também dos bombeiros envolvidos no transporte de doentes", anunciou, mais tarde, Lacerda Sales.

"Temos de cuidar ou de continuar a cuidar de quem cuida de nós", sublinhou o governante aos jornalistas..

Os sindicatos médicos e a Ordem dos Médicos já tinham apelado ao Governo para administrar a terceira dose da vacina aos profissionais de saúde, lembrando que foram dos primeiros a ser vacinados no final de dezembro de 2020 e em janeiro deste ano.

Quase 45 mil pessoas com 65 ou mais anos receberam, este fim de semana, a dose de reforço da vacina contra a covid-19 em Portugal, elevando para mais de meio milhão as doses administradas, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

No sentido de acelerar o processo de vacinação, os Centros de Vacinação do país estiveram abertos no fim de semana, tendo sido registada uma maior afluência no sábado.

Nos dois dias, foram administradas pelo menos 68 700 vacinas contra a gripe e 44 700 doses de reforço da vacina contra a covid-19 (dados completos só ao final do dia) a utentes com idade a partir dos 65 anos", refere a Direção-Geral da Saúde (DGS) num comunicado hoje divulgado.

Ainda de acordo com a DGS, "Portugal já administrou mais de meio milhão de doses de reforço e adicionais da vacina contra a covid- 19 e mais de um milhão e cem mil vacinas contra a gripe".

"Casa aberta" para pessoas com 80 ou mais anos mantém-se durante a semana

Desde 18 de outubro que está em marcha a coadministração das vacinas contra a gripe e a terceira dose da vacina contra a covid-19, que integra os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e em situação de imunossupressão.

A modalidade "casa aberta" para pessoas com 80 ou mais anos, que funcionou este fim de semana para acelerar o processo de vacinação contra a covid-19 e a gripe, "mantém-se durante a semana".

Além da modalidade "casa aberta", "está também disponível o agendamento local para os utentes elegíveis, sendo dada prioridade às pessoas com mais idade e abrangendo, gradualmente, faixas etárias mais baixas, até chegar aos 65 anos".

A convocatória para a toma das vacinas da gripe e contra a covid-19, em simultâneo, ou apenas para a vacina da gripe, recorda a DGS, continua a ser feita através de SMS.