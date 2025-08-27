Professores. Mais de uma centena de horários já não têm candidatos disponíveis

Há vários concelhos e grupos de recrutamento (disciplinas) sem qualquer candidato interessado para dar aulas. Nesta altura estão a concurso, em Contratação de Escola (CE), mais de 100 horários completos.No concurso de professores, após as primeiras listas de colocação (foram publicadas este mês), os horários para suprir necessidades como aumento de turmas, doença ou aposentação vão sendo preenchidas semanalmente nas chamadas Reservas de Recrutamento (RR), nas quais estão os docentes que não ficaram colocados no concurso inicial, distribuídos conforme as preferências manifestadas nesse concurso. Os horários só ficam disponíveis em Contratação de Escola (CE) quando nenhum docente nessas reservas de recrutamento indicou disponibilidade para lecionar na zona onde é necessário um professor. À data de hoje, há já mais de uma centena de horários disponíveis, e para várias disciplinas, em contratação de escola, o que significa que não há nas reservas de recrutamento docentes interessados nessas vagas. Nesta etapa de contratação de escola, já se podem candidatar os docentes sem habilitação profissional para dar aulas.Os horários a concurso são todos completos e concentram-se principalmente na zona Sul. Os concelhos são: Alcochete, Aljustrel, Arraiolos, Amadora Barreiro, Beja, Campo Maior, Elvas, Évora, Fronteira, Lagos, Mondim de Bastos, Monforte, Montemor-o-Novo, Moura, Mourão, Oeiras, Penafiel, Santarém, Seixal, Serpa, Setúbal, Sines, Vila Pouca de Aguiar, Faro e Lisboa. As disciplinas em que são necessários docentes afetam desde o 1º ciclo ao Ensino Secundário. A título de exemplo, para Português de 3º Ciclo e Secundário (grupo 300), há 48 horários completos em concurso de escola.Recorde-se que segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, dos 22.051 horários colocados a concurso nacional para o ano letivo 2025-2026, foram colocados 18.899 docentes. Ficaram assim 3152 horários por preencher.Estes números levaram a uma reação da FENPROF, que se mostrou preocupada com “a diminuição de candidatos nas reservas de recrutamento”. “Se em 2024/2025 havia 19382 candidatos em reserva, em 2025/2026 são apenas 16816, ou seja, menos 13.2%”, fez saber a plataforma sindical. A redução “é generalizada na maioria dos grupos de recrutamento, atingindo valores particularmente alarmantes no 1.º Ciclo do Ensino Básico (menos 27.7%); no grupo 120 – Inglês do 1.º CEB (menos 36.8%); no grupo 220 - Português e Inglês (menos 42.3%); no grupo 230 - Matemática e Ciências da Natureza (menos 28.8%); no grupo 300 - Português (menos 17.9%); no grupo 330 - Inglês (menos 19.7%); no grupo 420 - Geografia (menos 26%) e no grupo 910 - Educação Especial 1, com menos 22.6%” . (menos 28.8%); no grupo 300 - Português (menos 17.9%); no grupo 330 - Inglês (menos 19.7%); no grupo 420 - Geografia (menos 26%) e no grupo 910 - Educação Especial 1, com menos 22.6%” ..Professores colocados em escolas para onde não concorreram já têm a situação corrigida.Milhares de alunos voltarão a começar as aulas sem ter todos os professores