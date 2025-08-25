Professores colocados em escolas para onde não concorreram já têm a situação corrigida

A Direção Geral da Administração Escolar (DGAE) contactou esta segunda-feira, 25 de agosto, os 27 docentes que, devido a lapso no concurso e na validação do erro por parte das escolas, teriam de dar aulas numa zona do país para a qual não se candidataram.No âmbito do concurso de mobilidade interna para o próximo ano letivo, 27 docentes, indicaram incorretamente o QZP onde estavam vinculados. Este lapso, entretanto, erradamente validado por parte das escolas, teve um impacto direto na colocação dos professores, acabando por serem colocados não no QZP onde vincularam no concurso 2025/2026, mas naquele em que estavam no ano letivo anterior, conforme o DN noticiou. Os professores, muitos da zona Norte do País que teriam de voltar ao Sul, foram hoje contactados pela DGAE, informando-os que teriam a situação resolvida. “Na sequência da candidatura à Mobilidade Interna para o ano 2025/2026 e tendo-se verificado que V/Exa. Obteve colocação em AE/Ena pertencente ao QZP que resultou da indicação incorreta do lugar de provimento, aquando do preenchimento do respetivo formulário de candidatura, cumpre informar que será integrada na Reserva de Recrutamento 1 por forma a que seja devidamente regularizada a situação, fazendo-se a eventual colocação em AE/Ena da área geográfica do QZP a que se encontra vinculada”, pode ler-se na mensagem enviada aos docentes. Assim, os professores serão colocados numa escola da zona onde são efetivos já na próxima lista de colocações.Como funciona o concurso de professores?O concurso de professores é um processo anual para a colocação de docentes nas escolas públicas, organizado pela DGAE (Direção-Geral da Administração Escolar) através da plataforma SIGRHE. Existe concurso externo (para professores sem vínculo) e interno, para docentes já vinculados. A candidatura é feita online, em duas fases. Os professores que queiram mudar de zona manifestam essa intenção na 1ª parte do concurso e, após a publicação do resultado, completam a 2ª parte do concurso, onde ordenam as escolas da sua preferência na zona na qual estão efetivos ou na nova zona onde foram colocados, caso tenham conseguido essa mudança..Professores colocados a centenas de quilómetros em escolas para as quais não concorreram.Milhares de alunos voltarão a começar as aulas sem ter todos os professores