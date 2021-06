Professora do ano em Portugal dá aulas de filosofia em Amarante

Maria Elsa Cerqueira é professora na Escola Secundária de Amarante, onde criou o projeto "Filosofia com Cinema", que pretende "desenvolver o pensamento filosófico de cada aluno, dentro e fora do filme", refere a organização do prémio em comunicado.

O júri do prémio, presidido pela cientista e professora universitária Elvira Fortunato, decidiu atribuir uma menção honrosa ao professor de Educação Física Bruno Cavaco Gomes, que leciona no Agrupamento de Escolas João de Deus, em Faro.

Na adaptação ao ensino à distância, por causa da pandemia de covid-19, Bruno Cavaco Gomes "conseguiu manter os alunos a realizarem atividade física invertendo os papéis e desafiando os alunos a prepararem partes das aulas".

O prémio Global Teacher Prize Portugal é a versão nacional do Global Teacher Prize, uma iniciativa em mais de 120 países que visa "celebrar e reconhecer o papel dos professores" no aproveitamento escolar dos alunos através de "projetos inovadores" ou das "melhores metodologias de ensino".