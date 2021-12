Portugal vai "retomar os voos comerciais" com Moçambique, anuncia Santos Silva

Medidas na Madeira vão permitir quadra festiva com "alguma normalidade"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse, esta sexta-feira, que Portugal "vai retomar os voos comerciais" com Moçambique. Em declarações à RTP3, afirmou que a retoma dos voos comerciais será feita "nos próximos dias". Ainda assim, mantêm-se as regras de entrada no país. Os passageiros terão de realizar dois testes à covid-19 e fazer quarentena à chegada a Portugal.

"Suspendemos os voos comerciais para que as autoridades sanitárias tivessem tempo para estudar a nova variante Ómicron e para perceber se a nova variante obrigaria a restrições adicionais. Ela obriga a cuidados adicionais, mas não é razão bastante para manter os voos suspensos", considerou o governante.

Santos Silva disse ainda que Portugal vai ainda "realizar dois voos de repatriamento e depois serão os voos comerciais normais".

"A TAP estava a fazer dois voos semanais para Maputo e terá condições para retomar esses voos", acrescentou o ministro.

Apesar da retoma dos voos comerciais, os passageiros que viagem de Moçambique têm de cumprir três critérios para entrar em Portugal. "Manteremos estes três cuidados, para os quais pedimos a compreensão de todos: exigência de teste negativo à covid-19 para embarcar, realização de um novo teste já em Portugal no desembarque e também a realização de quarentena", explicou Santos Silva.

Justificou estas regras para que a situação em Portugal "se mantenha controlada".

De referir que os voos entre Portugal e Moçambique (e de outros países do continente africano) estão suspensos desde 29 de novembro, devido à variante Ómicron, que foi inicialmente detetada na África Austral, tendo o Governo feito voos de repatriamento desde essa altura.