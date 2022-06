Portugal ultrapassa os 300 casos de infeção humana por vírus Monkeypox

© Cynthia S. Goldsmith / Centers for Disease Control and Prevention / AFP

Subiu para 304 o número de casos de infeção humana por vírus Monkeypox em Portugal, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). São mais sete casos confirmados em comparação com o dia anterior (297).

Até agora, o maior número de infeções foi reportado em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. "Todos as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos", refere a atualização da DGS.

Os casos confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) "mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com as autoridades de saúde, a manifestação clínica da infeção humana por vírus Monkeypox é geralmente ligeira, com a maioria das pessoas infetadas a recuperar da doença em poucas semanas.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, nódulos linfáticos inchados, calafrios, exaustão, evoluindo para erupção cutânea.

O período de incubação é tipicamente de seis a 16 dias, mas pode chegar aos 21 e, quando a crosta das erupções cutâneas cai, a pessoa infetada deixa de ser infecciosa.

Portugal vai receber 2.700 doses das vacinas contra o vírus Monkeypox adquiridas pela Comissão Europeia, confirmou recentemente a DGS, que está a elaborar uma norma técnica que definirá a forma como serão utilizadas.

Na quinta-feira (23 de junho), a Organização Mundial da Saúde (OMS), sediada em Genebra, vai avaliar se o surto atual, que abrange mais de 40 países, representa uma "urgência de saúde pública de dimensão internacional", o seu nível mais alto de alerta.

Com Lusa