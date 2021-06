Portugal tem quase dois milhões de pessoas com vacinação completa

Portugal tem 1 979 425 pessoas com vacinação completa contra a covid-19, o que corresponde a 19% do total da população, de acordo com o relatório da Direção Geral da Saúde.

Na prática, na última semana ficaram com a vacinação finalizada mais 323 680 pessoas.

A este número há que acrescentar o facto de 3 757 395 já terem a primeira dose da vacina tomada (mais 227 971 do que na semana anterior), correspondendo a 37% da população.

Ou seja, pelo menos 56% dos portugueses já receberam, pelo menos, uma dose da vacina.

No que diz respeito a grupos etários, 91% das pessoas com idade igual ou superior a 80 anos já têm a vacinação completa, sendo que 42% do escalão entre os 65 e os 79 anos já têm as duas doses tomadas. Refira-se que relativamente ao último escalão etário a poder agendar a vacinação - entre os 50 e os 64 anos - já completaram vacinação 18%, sendo que 52% já tem pelo menos uma dose.